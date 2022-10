In der Stadt Kronach wird ein neues Jugendparlament gewählt. Die zweijährige Amtszeit des ersten Jugendparlaments endet demnächst, so dass turnusgemäß Neuwahlen anstehen. Die Stadt hat deshalb im Vorfeld der Wahlen die Jugendlichen ins Kronacher Kino eingeladen. Der Abteilungsleiter für Bildung, Soziales und Ehrenamt, Jörg Schnappauf, informierte die Jugendlichen , welchen Einfluss sie durch das Jugendparlament auf die Stadt nehmen können. Auch werde die Kameradschaft in der Gruppe gepflegt.

In den vergangenen zwei Jahren wurden verschiedene Projekte angestoßen, wussten die derzeit im Jugendparlament vertretenen Andre Emmert und Mia-Aline Hanft zu berichten. Es sei wichtig, die Stimme zu erheben; die ehrenamtliche Arbeit mache auch Spaß.

Wählen dürfen alle Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren, die ihren Hauptwohnsitz seit mindestens drei Monaten in Kronach haben. Wählbar ist man unter den gleichen Bedingungen, allerdings ist das Mindestalter dann 14 Jahre. Das Jugendparlament besteht aus neun Mitgliedern. Die von ihm gestellten Anträge und Empfehlungen sind innerhalb von drei Monaten durch den Stadtrat, einen Ausschuss oder die Stadtverwaltung zu behandeln.

Die Wahl wird online vom 7. bis 11. November durchgeführt. Alle wahlberechtigten Jugendlichen erhalten ein gesondertes Anschreiben mit ihrem persönlichen Zugangscode.