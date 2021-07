Bei der U18-Wahl können Kinder und Jugendliche ihre Stimme abgeben, die aufgrund ihres Alters bei der Bundestagswahl am 26. September noch nicht an die Urne dürfen. Sie wurde, wie aus einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt hervorgeht, von Jugendlichen selbst initiiert und dient der politischen Bildung von jungen Menschen.

Die selbstbestimmte Meinungsbildung von Kindern und Jugendlichen, die Auseinandersetzung mit dem politischen System und Antworten auf ihre Fragen sind das Herzstück der Initiative. Parteiprogramme werden hinterfragt und verglichen, so dass eine Wahlentscheidung getroffen werden kann. Je nach Altersgruppe, verfügbaren Ressourcen und Engagement werden Aktionen und Events durchgeführt, mit denen die U18-Wähler auch lokale Politiker erreichen können.

So soll die Aktion im Optimalfall in beide Richtungen wirken: Junge Menschen beschäftigen sich mit Politik und bringen junge Herzensthemen in die Politik ein.

Die eigentliche U18-Wahl wird neun Tage vor einem offiziellen Wahltermin abgehalten. Zur Bundestagswahl in diesem Jahr wird das also der 17. September sein. Der Kreisjugendring richtet dafür von 10 bis 18 Uhr ein Wahllokal im Kronacher Jugend- und Kulturtreff „Struwwelpeter“ ein.

Im Vorfeld möchte der Kreisjugendring Interessierten die Möglichkeit geben, sich über die unterschiedlichen Parteien, die Kandidaten und deren jugendpolitischen Ziele zu informieren. Hierfür gibt es ein digitales Angebot. Auf einem sogenannten Padlet findet man Videos der Direktkandidaten aus dem Wahlkreis . Außerdem gibt es auf der digitalen Pinwand weitere Infos und Links rund um das Thema. Der Link zum Padlet lautet https://padlet.com/andyfischer/u18kc. red