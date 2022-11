Hannelore Schlegel feierte bei guter Gesundheit und geistiger Frische ihren 90. Geburtstag . Da staunte auch Bürgermeisterin Angela Hofmann, welch eloquente Jubilarin sie beglückwünschen durfte.

Kaum waren die Glückwünsche ausgesprochen, bedankte sich Hannelore Schlegel mit einem selbst getexteten Heimatgedicht, dass es in sich hatte. Eine Hommage an den Frankenwald voller Emotionen in Reime gebracht und von der Jubilarin mit Leidenschaft und Gestik vorgetragen. „Das ging unter die Haut“, zeigte sich die Rathauschefin beeindruckt. Dutzende Gedichte hat die Jubilarin verfasst, deren Texte sie alle im Kopf hat und die allesamt die Schönheit der Natur, Landschaft und Heimat in Reime gefasst umschreiben.

Aufgewachsen ist die Jubilarin „Ludscht“. Loquitz und Schiefergebirge sowie der Waldreichtum rund um ihren Heimatort haben sie geprägt und sie ist heute noch Feuer und Flamme für ihre Heimat im Frankenwald, was übrigens auch für Kronach gilt, denn auch hier fühlt sie sich wohl. Seit 15 Jahren singt sie im Volkschor mit, denn Singen war schon immer ihre Leidenschaft neben ihrer literarischen-lyrischen Ader. Auch in der BRK-Gymnastikgruppe fühlt sie sich wohl, ebenso wie sie gerne noch den Strickclub besucht. Nähen und Stricken waren zwei ihrer Lieblingsbeschäftigungen.

Hannelore Schlegel war mit Karl Heinz Schlegel verheiratet, der im Jahr 2005 verstorben ist. Von ihren fünf Kindern verlor sie einen Sohn durch einen Unfall. Trotz mancher Schicksalsschläge ließ sich die Jubilarin nicht ihren Lebensmut nehmen. Zum Familienkreis gehören heute neben den vier Kindern acht Enkel- und sechs Urenkelkinder. Zur Gratulation waren Kinder und Enkel aus Berlin, Coburg, aus Alberta und Ontario (Kanada) gekommen. eh