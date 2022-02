Große Freude bei den Kindern im katholischen Kindergarten St. Bonifatius Breitenloh . Es riecht rundum im neuen Kindergarten noch sehr frisch, denn man ist erst vor einigen Wochen eingezogen. Doch wie das so ist in neuen Wohnungen, man stellt oft fest, dass noch etwas fehlt, nämlich eine schöne Bewegungsinsel, die besonders den 16 Krippenkindern sehr wohltun könnte.

Insgesamt besuchen die Kindertagesstätte 58 Kinder. Die Krippenkinder sind die Kleinsten, zwischen einem und drei Jahren. Die Einrichtungsleitung hatte davon gehört, dass „1000 Herzen“ auch Kindergärten immer wieder mal mit einer kleinen Geldspende beglücke. Also wandte sie sich mit einem Antrag an die Kronacher Benefizaktion und war erstaunt, dass sie sehr schnell eine erfreuliche Nachricht erhielt. Das Spendengremium von „1000 Herzen“ hatte entschieden, sich mit einer Spende von 500 Euro an der Anschaffung einer Bewegungsinsel zu beteiligen.

Die Spiele-Bewegungsinsel ist eine spannende Krabbellandschaft. Hier lernen die kleinen Krabbler verschiedene Bewegungsformen wie kriechen, klettern, hüpfen, steigen und auch balancieren, informiert Leiterin Gabriele Grüdl in ihren Dankesworten bei der Spendenübergabe im Beisein etlicher fröhlicher Kinder, die den symbolischen Geldbetrag jubelnd in Händen hielten. Für „1000 Herzen für Kronach“ informierten Gerhard und Fabian Burkert-Mazur, Kevin Dubian und Spendenverwalter Heinz Hausmann, dass die Unterstützung von Kindergärten , Schulen und Jugendorganisationen eine Herzensangelegenheit für die Benefizaktion sei. eh