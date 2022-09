Karl-Heinz Hofmann

Johanna Schultheiß feierte in Förtschendorf ihren 85. Geburtstag . Die Jubilarin ist in Kronach geboren und in Pressig aufgewachsen und zur Schule gegangen.

Sie war mit Manfred Schultheiß verheiratet, der schon verstorben ist. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Heute ist sie Oma von zwei Enkelkindern und Uroma von drei Urenkeln. Ihr Domizil ist seit 1983 in Förtschendorf. Beruflich war die heutige Rentnerin einige Jahre in einer Korbflechterei tätig, ehe sie im Markt Pressig als Reinigungskraft für das Rathaus und später in der heutigen Mittelschule tätig war.

Trotz ihres Alters kocht und backt sie gerne noch selbst, widmet sich der Gartenpflege und geht gerne in die Gottesdienste in der Marienkirche in Förtschendorf. Neben Kindern, Enkeln und Urenkeln und weiteren Gratulanten wünschte Zweiter Bürgermeister Wolfgang Förtsch im Namen des Marktes Pressig weitere viele schöne Jahre, alles Gute und Gesundheit.