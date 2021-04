Pressig — Die CSU-Marktgemeinderäte aus Pressig fordern staatliche Hilfen für die Marktgemeinde , nicht nur wegen der Borkenkäferschäden, sondern auch wegen der vielfältigen Folgeschäden. "Der Borkenkäfer hinterlässt nicht nur in den Wäldern große Schäden", so Bürgermeister Stefan Heinlein ( CSU ), der einen Hilferuf auch für seine Amtskollegen im Landkreis Kronach startet.

"Wir brauchen dringend Fördermittel für die stark in Mitleidenschaft gezogenen Waldwirtschaftswege", informiert er bei einer Besichtigung von stark geschädigten Waldwirtschaftswegen und Gemeindestraßen im Gemeindebereich Pressig mit Kreis- und Marktgemeinderat Reinhold Heinlein, der zugleich auch Jagdrevierleiter ist, und Christian Haderlein, dem CSU- Fraktionsvorsitzenden im Marktgemeinderat Pressig .

Der Borkenkäfer frisst in den Wäldern des Frankenwaldes unaufhaltsam weiter. Die zurückliegenden drei heißen Sommer haben sein Treiben noch zusätzlich begünstigt und die Kahlflächen auf den Höhen des Frankenwaldes werden immer größer. Nur durch den Einsatz von flexiblen und mit viel Technik ausgestatteten Forstmaschinen, Harvestern und Forwardern (Tragschlepper), die sogar aus Österreich und der Schweiz angerückt waren, wurden die Schadflächen bisher weitestgehend aufgearbeitet. Doch die nächsten geschädigten Fichtenbestände sind schon wieder erkennbar und es dauert nicht mehr lange, bis die Holzerntemaschinen wieder anrücken müssen.

Die riesigen Holzstapel sind dank des Engagements der im Landkreis ansässigen Waldbauernvereinigungen weitestgehend abgefahren und vermarktet. Die dabei erzielten Erlöse reichen aber für die Privatwaldbesitzer nicht aus, um die Maschinenkosten (fällen, rücken, aus dem Wald fahren) zu decken.

Holzabfuhr erfolgte Tag und Nacht

Die bei der Aufarbeitung und beim Abtransport teilweise mit 40 Tonnen und mehr beladenen Holzlastzüge haben auch auf den Waldwirtschaftswegen deutliche Spuren hinterlassen. Diese Schäden sind ausschließlich auf die hohe Belastung und Beanspruchung durch die ganzjährige Holzabfuhr im Landkreis Kronach zurückzuführen. Die Holzabfuhr erfolgte zu jeder Tages- und Nachtzeit und dabei konnte auch keine Rücksicht auf die Wetterlage genommen werden, da das befallene Holz schnell von den Waldflächen abgefahren werden musste. Allein im Markt Pressig sind nach jetzigen Abschätzungen Waldwirtschafts- und Forstwege auf einer Gesamtlänge von 35 Kilometer von starken Schäden betroffen und müssen instandgesetzt werden, so Stefan Heinlein.

Dies veranlasste den Pressiger Bürgermeister tätig zu werden. In einer Bildpräsentation und einer anschließenden Wegebesichtigung zeigte er den Mitgliedern der CSU-Fraktion des Marktgemeinderates Pressig das Ausmaß der geschädigten Wege im Gemeindegebiet auf. Die Räte waren beeindruckt, wie tief teilweise die Fahrspuren durch die Holzabfuhr entstanden waren. Diese Wege sind größtenteils nicht mehr mit normaler Planungsherstellung reparierbar, sondern müssen mit schwerem Gerät und viel Schottermaterial wieder befahr- und begehbar gemacht werden, so Kreis- und Marktgemeinderat Reinhold Heinlein. Wenngleich bisher die Jagdgenossenschaften bei der Wegeinstandsetzung behilflich waren, so sind sie nach dieser Naturkatastrophe maschinell und finanziell überfordert, so Reinhold Heinlein.

Der Belastung nicht gewachsen

Dritter Bürgermeister Klaus Dressel, selbst Waldbesitzer, forderte, dass hier dringend Mittel vom Freistaat Bayern benötigt werden, um den durch den Borkenkäferbefall gebeutelten Frankenwald wieder zukunftsfähig zu machen. Gerade in der jetzigen Pandemiezeit dient der Wald für viele zur Erholung und als Ausgleich für ihren Urlaub. Die Wegeinstandsetzungskosten können nicht nur von den Waldbewirtschaftern und den betroffenen Kommunen geschultert werden, sondern hier braucht es dringend staatliche Unterstützung . Dies bekräftigte auch Fraktionsvorsitzender Christian Haderlein. Die in den 1970er und 1980er Jahren gebauten Waldwirtschaftswege seien damals den Ansprüchen gerecht geworden. Doch jetzt haben sie die Belastungen dieser Naturkatastrophe nicht mehr ausgehalten, so Haderlein. Hier sei dringend finanzieller Handlungsbedarf erforderlich. Im Hinterkopf habe er dabei die finanziellen Ausfälle in den Gemeinden, für die allein die Kosten der Instandsetzungen keine größeren Spielräume zulassen.

Um die Straßen- und Wegeinstandsetzungen schultern zu können und die Waldbesitzer beim Waldumbau zu unterstützen, hat Bürgermeister Stefan Heinlein bei einer Besprechung mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kulmbach eindringlich um Unterstützung durch fachkundige Revierleiter bei der Instandsetzung der schwer geschädigten Wald- und Forstwege gebeten. Ebenso zeigte Heinlein im Rahmen einer vorangegangenen Sitzung des Bayerischen Gemeindetages, Kreisverband Kronach, die Schadensproblematik auf. Die Bürgermeister der Gemeinden im Landkreis Kronach unterstrichen die Problematik auch in ihren Städten und Gemeinden und alle wollen versuchen, ihre Schadensbilder in jeder Gemeinde zu dokumentieren, um finanzielle Hilfen vom Freistaat Bayern zu bekommen.

Finanzielle Unterstützung benötigten auch die Bayerischen Staatsforsten Rothenkirchen. Über deren Wirtschaftswege wurde nicht nur das eigene Schadholz ganzjährig abgefahren, sondern auch das von den vielen angrenzenden Privatwaldbesitzern. Das gleiche Schadensbild zeigt sich größtenteils auch auf deren Wegen. Dies konnten Leitender Forstdirektor Peter Hagemann, Leiter des Forstbetriebes Rothenkirchen und Forstamtmann Alexander Kelle, Revierleiter in Rothenkirchen, durch Bildaufnahmen ebenso unterstreichen.

MdL Jürgen Baumgärtner und Landrat Klaus Löffler haben sich vor kurzem ebenfalls ein Bild von verschiedenen schwer geschädigten Wirtschaftswegen gemacht und wollen die betroffenen Landkreisgemeinden und die betroffenen Forstbetriebe bei ihren Bemühungen um Fördermittel in München unterstützen.