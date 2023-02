In Birnbaum gehören dem örtlichen Musikverein 37 aktive Musikanten an. Gemessen an der Einwohnerzahl sind das zwölf Prozent. Insgesamt hat der Verein 201 Mitglieder. Während der Hauptversammlung fand – neben zahlreiche Ehrungen – auch eine Verabschiedung statt: Nach 53 Jahren des Musizierens, davon 27 Jahre als Dirigent , hat der Trompeter Robert Deuerling seine Laufbahn beendet. Vorsitzender Marco Kotschenreuther würdigte ihn: „Robert, du hast unseren Musikverein geprägt und den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt. Du hast auch deshalb viele Stunden geopfert, um junge Menschen für die Musik zu begeistern. Du bist ein Leuchtturm in unserem Verein gewesen.“

Bei seinem Rückblick erklärte Kotschenreuther, dass nach den Wirren der Vorjahre aufgrund der Coronapandemie weitestgehend wieder ein normales Vereinsleben und ein unbeschwerter Probenbetrieb stattfinden konnten. Bei Veranstaltungen sei das traditionelle Gartenfest zu einem Riesenerfolg geworden. „Ohne die Möglichkeiten, die uns der neue Festplatz bietet, wäre der große Ansturm nicht zu meistern gewesen.“

Jugendliche musizieren mit

Um die Jugendarbeit voranzubringen, sei ein Konzept für die Nachwuchsgewinnung ausgearbeitet und umgesetzt worden. Aufgrund dieser Initiative begannen 17 Jugendliche mit einer Instrumentenausbildung. Zufrieden mit den Probenbesuchen zeigte sich Dirigent Lukas Münzel. Er befasste sich mit den Auftritten bei den Kreismusikfesten in Nurn und Nordhalben, beim Dorffest in Hesselbach sowie beim Oktoberfest in Posseck. Bei den Ehrungen des Nordbayerischen Musikbundes ragte das 25-jährige Musizieren (Bariton, Trompete und Tuba) von Michael Deuerling, davon 15 Jahre als Dirigent , heraus. Für 25 Jahre musizieren wurde die Flügelhornistin Carina Ebertsch ausgezeichnet. Weiterhin ehrte Kreisvorsitzender Wolfgang Müller die folgenden Mitglieder: Stefan Ebertsch (15 Jahre, Tenorhorn), Gerhard Gareis (15 Jahre, Tuba) und Benedikt Gareis (fünf Jahre, Saxophon).

Jahrzehnte im Verein

Für langjährige Vereinsmitgliedschaft wurden außerdem ausgezeichnet: Bruno Fischer (60 Jahre), Gottfried Ebertsch (50 Jahre), Wolfgang Heider, Hermann Kotschenreuther und Günter Müller (je 40 Jahre), Bürgermeister Gerhard Wunder und Carina Stöcklein (je 25 Jahre) sowie Marco Beetz (zehn Jahre). Kotschenreuther wies auf das Schlachtschüsselessen im Musikheim am Samstag, 4. März, hin. hf