Besondere Aufmerksamkeit schenkten die Jäger des Landkreises Kronach der Ehrung dreier Waidmänner , die aufgrund ihrer Verdienste um das Jagdwesen im Landkreis Kronach zu Ehrenmitgliedern des Jagdschutz- und Jägerverbandes der Kreisgruppe Kronach ernannt wurden. In seiner Laudatio rief der stellvertretende Kreisvorsitzende Eckhard Schneider einige Höhepunkte aus dem langjährigen ehrenamtlichen Engagement der Geehrten in Erinnerung.

Drei neue Ehrenmitglieder

Sein Name ist weit über den Landkreis Kronach hinaus bekannt. Wurde er doch im Jahr 1966 Weltmeister im Sportschießen mit dem Luftgewehr. Seit 1. Januar 1962, also seit 61 Jahren, ist er als Jäger Mitglied in der Kreisgruppe Kronach. Bereits Anfang der 1960er Jahre begann er einen Neustart der Jungjägerausbildung und war Referent für die Waffenhandhabung. Bis zum heutigen Tag trägt er Mitverantwortung für das jährliche BJV-Büchsenanschießen in der Kreisgruppe Kronach und bei den jagdlichen Nachbarn im Landkreis Kulmbach. Gerd Kümmet ist ein Aushängeschild des BJV.

Hubertus Gumpert ist mit seinen 90 Jahren einer der ältesten Jäger und wurde auch schon für seine 60-jährige Treue vergangenes Jahr geehrt. Er ist zwar ein weltweit Jagender, hat aber nie den Bezug und die Verbundenheit zu seiner fränkischen Heimat und seinen Wurzeln in den Landkreisen Kronach und Coburg verloren. Über 40 Jahre war er Pächter der Reviere Steinach und Gestungshausen. Darüber hinaus trug er über 20 Jahre lang die Verantwortung als Leiter der Hegegemeinschaft Mitwitz. Die Jägerschaft ist ihm sehr dankbar für die Überlassung der Hirschgeweihe zur Feier der Hubertusmesse in den Gotteshäusern und all seine Zuwendungen, die den Namen Hubertus Gumpert tragen.

Hubert Kelle war mit 76 Jahren das jüngste ernannte Ehrenmitglied. Trotzdem ist er aber ein Schwergewicht im ehrenamtlichen Wirken in der Kreisgruppe. Er war über 30 Jahre stellvertretender Kreisjagdberater und im Jahr 1990 Gründer und Vorsitzender der Nachsuchenführer in der Kreisgruppe und wurde dafür im Jahr 2014 mit dem Hundeführerehrenzeichen in Gold. Seit 1986 ist Hubert Kelle Referent in der Jägerschule Kronach für die Bereiche Waldbau und Hunde und ist zudem Interimsschulleiter zwischen 2014 und 2017 gewesen. Bekannt ist er auch unter den Jägern durch Klartextansprachen.

Die Ernennungsurkunde lautete jeweils: In Anerkennung und Dank der außerordentlichen Verdienste um die Jagd und Jägerschaft im Frankenwald wird er zum Ehrenmitglied des Jagdschutz- und Jägerverbandes Kronach ernannt. Die Ernennung wurde von feierlichen Jagdklängen durch das Bläsercorps unter Leitung von Klaus Rohleder umrahmt. eh