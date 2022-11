Die Hubertusfeier der Jäger ist Ausdruck von Respekt vor der Schöpfung . Die Jägerinnen und Jäger im Jagdschutzverband der BJV-Kreisgruppe Kronach bitten am Samstag, 5. November, zur Hubertusmesse in die Sankt-Laurentius-Kirche in Schmölz.

Den Hubertusgottesdienst werden Pfarrer Martin Fleischmann und Patoralreferent Eckhard Schneider mit Predigt und Impulsworten zur Verehrung des heiligen Hubertus, des Schutzpatrons der Jäger , gestalten.

Das Bläsercorps des Jagdschutz- und Jägerverbandes Kronach wird mit jagdlichen Klängen die Hubertusmesse bereichern. Die Hegegemeinschaft Kronach wird zur traditionellen Hubertusmesse den Kirchenraum, insbesondere den Altarbereich, mit Jagdutensilien, Blattwerk und Tannengrün festlich ausschmücken, so dass der Gottesdienst als Dankgottesdienst für die Schönheit der Natur in würdigem Rahmen gefeiert werden kann.

Die Legende erzählt, dass dem fanatischen Jäger Hubertus einst bei der Jagd ein Hirsch mit einem Kreuz zwischen den Geweihstangen erschien. Aus dem wilden Hubertus, dem Jäger ohne Grenzen, wurde spontan ein demütiger und leidenschaftlicher Heger und Bewahrer der Natur, der die Wildtiere als Geschöpfe Gottes achtete.

Das Hubertusfest ist einer der Höhepunkte im Jagdjahr, teilt Vorsitzender Bernhard Schmitt mit. Er lädt zur Hubertusmesse sowie auch zur anschließenden Hubertusfeier im Saal der Gaststätte Bauer in Schmölz ein. Dort wird Hegeringleiter ( Küps /Kronach- Süd) Gerd Spindler die Gäste willkommen heißen. Das Bläsercorps wird mit Jagdsignalen in den Abend einführen, an dem traditionell Wildbraten gespeist werden kann. eh