Zu Beginn seines Rückblicks war Hospizvereins-Vorsitzenden Peter Witton der Dank an alle im Hospizverein Tätigen besonders wichtig. Dies gelte gerade nach den beiden Corona-Jahren. Herzstück und Rückgrat des Vereins seien die Hospizbegleiter.

Die nächste Veranstaltung ist am 11. November um 18 Uhr ein Vortrag zum Thema „Assistierter Suizid“. Die Pfarrerin Dorothea Bergmann wird dabei über den Umgang mit Sterbehilfewünschen referieren.

Wittons Stellvertreterin Anja Männl erklärte, dass es 2023 wieder ein Sommerfest in der Effelter Mühle geben solle. Das traditionelle Benefizkonzert findet im Januar als Neujahrskonzert statt.

Die beiden Hospizkoordinatoren Christian Kaufmann und Annette Hümmer freuten sich über das Zustandekommen eines Hospizbegleiter-Kurses. Nach der Zertifikatsübergabe im April seien zwei von ihnen bereits in der Begleitung tätig. Seit Jahresanfang seien 23 Anfragen erfolgt. 13 seien abgeschlossen worden, davon vier im häuslichen Bereich.

Das Projekt „Hospiz geht in die Schule“ werde im November an der Tettauer Schule fortgeführt. Jetzt seien auch Bettina Förner und Christian Kaufmann selbst in der Beratung zur Patientenverfügung tätig, sodass man gemeinsam mit Inge Schmidt und Frank Schuberth vier Mitarbeiter habe. In diesem Jahr hätten bislang 13 Beratungen stattgefunden. Die Leiterin der beiden Trauergruppen, Iris Zinkand, freute sich, endlich wieder Termine in Präsenz anbieten zu können. Für die Kindertrauergruppe „Horizont“ habe es eine Zeit lang keine Anfragen.

Ein neues Angebot

„Im Oktober wollen wir jetzt aber wieder mit drei Kindern bzw. Jugendlichen im Alter von neun bis 16 Jahren neu starten“, informierte Zinkand, die nunmehr auch als Online-Beratende in der Trauerarbeit tätig ist und hier als Koordinatorin der Malteser für Bayern fungiert. Deren neues Angebot „Via − Trauern neu denken“ versteht sich als Anlaufstelle, beispielsweise für Eltern mit kleinen Kindern oder Personen mit anstrengendem Berufsalltag, die keine Möglichkeit zum Besuch einer Trauergruppe hätten.

Nach zweijähriger Corona-Pause erfährt, so Inge Schmidt, das Caféchen am 18. Oktober seinen Neustart. Die Treffen finden dann wieder immer am dritten Dienstag des jeweiligen Monats, von 14 Uhr bis 16.30 Uhr im Hospizbüro bei Kuchen, Kaffee und Tee statt. Einen Einblick in die Finanzen gab der Kassier Frank Schuberth. Aufgrund reduzierter Fördergelder sei der Verein aktuell mehr denn je auf Spenden angewiesen, zumal man für die Koordinatoren-Stellen in Vorleistung gehen müsse und daher immer einen Puffer benötige. Aktuell zählt man 215 Mitglieder. hs