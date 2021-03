Die für 20. März vorgesehene Informationsveranstaltung des Frankenwald-Gymnasiums zum möglichen Übertritt an das FWG musste abgesagt werden. Grund hierfür sind das weiterhin hohe Infektionsgeschehen und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen. Neuer Termin des Infotages ist Samstag, 24. April, von 9 bis 12 Uhr.

Website und Führungen

Wer nicht so lange warten möchte, kann sich bereits jetzt ein Bild vom Gymnasium im Allgemeinen und vom FWG im Speziellen machen - und dies auf gleich zwei Arten. Zum einen hat das FWG eine eigene Website zum Thema Übertritt gestaltet. Unter www.fwg-uebertritt.de finden sich Antworten auf nahezu alle Fragen zum anstehenden Schulwechsel , aber auch direkte Einblicke in das Schulleben der "Mit-Mach-Schule FWG" über Fotos und Videos, die in den nächsten Wochen noch weiter ergänzt werden. Zum anderen hat jeder Viertklässler die Möglichkeit, zusammen mit den Eltern und den Geschwistern an einer Schulhausführung durch das FWG teilzunehmen. Termine hierfür können über das Sekretariat (Telefon: 09261/62120) gebucht werden. red