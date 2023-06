Das Fest der diamantenen Hochzeit konnte das Ehepaar Edeltraud und Horst Vetter aus Johannisthal feiern. Zahlreiche Gratulanten waren gekommen, um dem im Ortsleben aktiven Jubelpaar Glückwünsche zu überbringen.

Für die Marktgemeinde Küps gratulierte Bürgermeister Bernd Rebhan , im Namen des Landkreises Kronach war Bernd Steger als weiterer Stellvertreter von Landrat Klaus Löffler gekommen. Für die Katholische Kirchengemeinde St. Marien Johannisthal übermittelte Kirchenpfleger Uwe Biergans Segenswünsche.

Edeltraud und Horst Vetter sind im Johannisthaler Vereinsgeschehen seit vielen Jahren stark engagiert. Der CSU-Ortsverband, die Feuerwehr, die Katholische Arbeitnehmerbewegung, der Musikverein, der Obst- und Gartenbauverein und der VfR Johannisthal waren mit Abordnungen gekommen und dankten für die Unterstützung.

Edeltraud und Horst Vetter stammen beide aus Johannisthal und kamen sich bei den Kinoabenden im Saal des Gasthauses Horther näher. „Gezeigt wurden Krimis und Westernfilme, der Eintritt kostete 80 Pfennig“, erinnert sich Horst Vetter noch genau. Aus der Ehe, die ein paar Jahre später geschlossen wurde, ging die drei Kinder Astrid, Richard und Eveline hervor. Heute zählen sieben Enkel und vier Urenkel zur Familie, die Edeltraud und Horst gerne um sich haben.

Edeltraud Vetter arbeitete in der Spinnerei in Neuses und später viele Jahre mit Freude im Rewe-Markt in Küps. Horst Vetter ist Korbmacher, arbeitete später als Putzer und Maler und schließlich als Polsterer. Heute genießen beide die ruhigeren Jahre und kümmern sich um Haus und Garten. red