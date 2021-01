Am Sonntag befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Audi A 3 die Kreisstraße 9 von Rothenkirchen in Richtung Buchbach . Aufgrund der glatten Fahrbahn rutschte sie ins rechte Bankett. Sie versuchte gegenzulenken, verlor dadurch die Kontrolle über ihr Fahrzeug, drehte sich und landete im linken Straßengraben. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. pol