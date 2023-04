Gleich 14 „Rasplerinnen“ und „Raspler“ ersetzen am Karfreitag und Karsamstag die Glocken der Heilig-Kreuz- Kirche .

Die Kinder im Alter von drei bis 14 Jahren zogen mit großem Engagement und Pflichtbewusstsein, aber auch mit Freude und Stolz durch den Gemeindeteil Reitsch , um in die Heilig- Kreuz- Kirche zum Gebet einzuladen.

Damit knüpften sie an eine alte Tradition an. Unter Betreuung von Pfarrgemeinderatsvorsitzender Sibylle Horn zogen nicht nur Ministranten durch das Dorf, sondern sie hatten Geschwister, Freunde oder Kinder aus der Nachbarschaft motiviert, an diesem Brauchtum teilzunehmen. Ihre Raspeln sind meist ältere Erbstücke aus Familienbesitz oder sie werden ausgeliehen. Einige haben aber auch ganz neu gebastelte und aus Holz geschreinerte Raspeln erhalten.

Daher kann man ganz unterschiedliche Bauarten bewundern, wenn man näher hinschaut. Sie ersetzen das Schweigen der Glocken und laden mit ihrem Raspeln an Karfreitag und Karsamstag ins Gotteshaus zum Gebet ein.

Am Karsamstag ist es beim Mittagsraspeln Brauch, um eine kleine Gabe „an Einser, an Zweier oder an Dreier“ als Belohnung für ihren wichtigen und gemeinnützigen Rasplerdienst zu erbitten. hfm