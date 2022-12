Advent und Vorweihnachtszeit – für Kinder gibt es einfach nichts Schöneres. Und deshalb waren auch die Kinder des Kindergartens St. Laurentius in Neufang mit Eifer dabei, zusammen mit der Dorfgemeinschaft endlich in diesem Jahr wieder die Dorfweihnacht zu feiern. Mit verschiedenen Auftritten gestalteten die begeisterten Kinder den Nachmittag. Beim Schneeflockentanz und dem Nikolauslied machten alle begeistert mit. Die Vorschulkinder stimmten mit einem Lichtertanz auf die Adventszeit ein. Lustig ging es zum Schluss beim Auftritt der Kinder in der „Weihnachtsbäckerei“ zu. Und jeder war so begeistert, dass man sofort daheim selbst Plätzchen backen wollte. sd