Gottwin Vogel hat in seiner Gartenlaube eine Weihnachtskrippe gebaut. Nachdem er in den beiden Vorjahren Krippen in Kapellen gestellt hatte, wagte sich der 73-jährige in diesem Jahr an eine noch größere Weihnachtskrippe .

In wenigen Wochen setzte er seinen Plan um. Die Materialien hat er selbst erworben und alle Figuren sowie die Kulisse handwerklich hergestellt. Neben der Beleuchtung sind auch Bewegungsmelder und eine Diebstahlsicherung eingebaut. Beim Bau stand ihm seine Schwiegermutter Brigitte Raab zur Seite. Der Erbauer hat eine stattliche Summe in die Weihnachtskrippe investiert. Er baute die Szene als Dank für eine überstandene schwere Krankheit.

Früher war er ein geselliger Vereinsmensch. Doch jetzt hat er Weihnachten und Ostern zu seinen „Hobbys“ gemacht.

Ein Blick auf die Krippe

Bei Nacht ist seine Krippe beleuchtet. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit bietet sie ein anschauliches Bild.

Die Steinwiesener Bürger, aber auch Auswärtige sind willkommen, sich die Krippe mit den großen Heiligenfiguren in der Max-Schwaab-Straße anzuschauen. miw