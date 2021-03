Nach den Osterfeiertagen soll es losgehen: Die Bayernwerk Netz GmbH plant am Dienstag, 6. April, den Beginn der Bauarbeiten zur Verbesserung des Stromnetzes in der Oberen Stadt in Kronach , genauer gesagt in der Amtsgerichtsstraße. Bürgermeisterin Angela Hofmann hat aus diesem Anlass zu einer Information vor die Alte Markthalle in der Amtsgerichtsstraße eingeladen, um die Bürger rechtzeitig vor Baubeginn von dieser Maßnahme zu unterrichten.

Es wird mit dieser Maßnahme zu einer erheblichen Verbesserung der Stromversorgungssicherheit kommen, betonte Hofmann. Zugleich will man auch die Geschwindigkeit für Fahrzeuge durch Einbau einer kleinen Barriere an der Kurve zur Einfahrt von der Lucas-Cranach-Straße über den Martinsplatz entschärfen, da es immer wieder zu Beschwerden von Bürgern komme, dass hier ein zu hohes Tempo gefahren wird und Fußgänger dadurch gefährdet werden.

Der Kommunalmanager der Bayernwerk Netz GmbH Naila, Edgar Müller, informierte, dass bis Ende Juni ein rund 400 Meter langes Mittelspannungskabel vom Netzbetreiber erneuert wird. Zudem wird das Ortsnetz durch 900 Meter Niederspannungsverbindungen verstärkt. Auch etwa 40 Hausanschlusskabel werden im Zuge der Arbeiten gewechselt und das Ortsnetz für die Zukunft fit für die Elektromobilität und die Integration erneuerbarer Energien gemacht. Ferner wird ein Leerrohr verlegt, das der weiteren Stromsicherheit dient und die Ausfallzeiten im Falle von Störungen verkürzen wird. Die Kosten für den Stromnetzausbau liegen bei circa 200 000 Euro.

Die Bayernwerk Netz bittet die Anlieger um Verständnis, dass es während dieser Baumaßnahme zeitweise zu Einschränkung des Straßenverkehrs und er Erreichbarkeit der anliegenden Geschäfte kommt. Der Verkehr wird halbseitig geregelt, was auch bedeutet, dass etliche Parkplätze in dieser Zeit nicht nutzbar sind. Mit dieser Maßnahme sieht Kronachs Bürgermeisterin Angela Hofmann eine wichtige Verbesserung der Energieversorgung in der Amtsgerichtsstraße und es wird ein lang ersehnter Wunsch für Anlieger und Geschäftsleute entlang der Straße erfüllt. eh