Der Verein „Gemeinsam gegen Krebs “ erinnerte in einer Dankandacht an die Gründung vor 20 Jahren. Die seit Anfang an als Vorsitzende fungierende Onkologin Martina Stauch erinnerte an die mühsamen Gründungsvorbereitungen und hob die Unterstützung durch Heinz Hausmann und Herbert Nüsslein hervor. „Wir wollten einen Anlaufpunkt für Krebspatienten und deren Angehörigen schaffen und einen Beitrag im Kampf gegen diese Erkrankung leisten“, sagte sie.

Die Gründung sei am 11. Juli 2003 in Unterrodach mit etwa 40 Mitgliedern erfolgt. Laut Martina Stauch sollte das Aufgabengebiet die ganzheitliche Beratung und Betreuung umfassen und bereits bei der Prävention ansetzen. „Es geht darum, Patienten vor und nach einer schweren Operation nicht alleinzulassen. Dies wollen wir mit viel Informationen und durch umfassende Aufklärung von Tumorpatienten erreichen.“ Zur Arbeit gehörten ferner die Ausarbeitung und Durchführung von Ernährungs- und/oder Schmerztherapieprogrammen, die Unterstützung von Selbsthilfegruppen, die Schulung betroffener Patienten nebst Angehörigen, die Durchführung von strukturierten Beratungen sowie die Vertretung der Interessen der Patienten gegenüber Politik, Verbänden und Öffentlichkeit.

Stauch konnte feststellen, unheimlich viel erreicht zu haben. „Vor allem, weil sich unter den mittlerweile über 200 Mitgliedern immer wieder Idealisten fanden, die sich unermüdlich für die Vereinsziele engagierten.“ So sei es möglich gewesen, schon im Gründungsjahr den „Run of Hope“ auf dem Landesgartenschaugelände durchzuführen. Bis heute sei dieser eine der größten Benefizveranstaltungen in der Region. Man habe verschiedene Selbsthilfe- und Sportgruppen aus der Taufe gehoben. Unter dem Thema „Sport & Krebs “ organisiere man regelmäßige Treffen und Trainingseinheiten, und unter dem Motto „Wer informiert ist, lebt länger“ biete man immer wieder Fachvorträge an. eh