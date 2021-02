Es war ruhig geworden um die Neue Tettauer Theatergruppe - zu lange, zu ruhig wie viele Mitglieder meinten. Neben internen Umstrukturierungen des Vereins hat natürlich vor allem die Corona-Pandemie deutlich den Wind aus den Segeln genommen. Proben und Auftritte waren und sind 2020 nahezu komplett nicht möglich gewesen. Lediglich unter großen Auflagen und Mühen konnte anlässlich einer Benefizaktion für den Tettauer Wildberg ein kurzer Sketch eingeübt und aufgeführt werden. Nun entsteht im Wohnzimmer des ehemaligen Vorsitzenden eine abendfüllende Musical- Show.

"Wir wollen an die riesigen Erfolge unserer aufgeführten Musicals anknüpfen" erläutert Benjamin Baier, der federführend das Projekt "Nacht der Musicals" ausarbeitet. Und nicht nur das eigene Wohnzimmer, welches derzeit einem Tonstudio gleicht, wird von Baier belagert, sondern auch im Ladengeschäft seiner Frau am Tettauer Marktplatz erklingen die ersten Lieder .

Solisten in verschiedenen Rollen

Das Comeback der Neuen Tettauer Theatergruppe soll nach Meinung der Vorstandschaft nicht ein einfaches Theaterstück aus einem Verlag sein. "Wir können mehr", ist sich Hans Kaufmann, ehemaliger Tettauer Bürgermeister und Schriftführer des Vereins, sicher. Grundsätzlich wird derzeit eine Live-Show aus drei Musicals ausgearbeitet, bei denen vor allem die Gesangssolisten Nancy Baier, Michelle Pechtold und Benjamin Baier in verschiedenen Hauptrollen zu sehen und zu hören sein werden. In Erinnerung an einen wundervollen Musical-Abend mit ähnlichem Konzept unter freiem Himmel - damals im Tettauer Schlosspark - plant man wieder Musical-Fans in die Tettauer Festhalle sowie in den Kronacher Kreiskulturraum zu locken. "Es war der lang gehegte Wunsch vieler unserer Gäste, dass wir so etwas wieder machen sollen" gibt Ines Pechtold bekannt, die selbst ebenfalls in einer Sprech- und Singrolle im Musical " Mamma Mia " brillieren wird. " Mamma Mia " ist ein Jukebox-Musical, das Musikstücke der schwedischen Popgruppe ABBA verwendet. Die Kompositionen stammen von Benny Andersson und Björn Ulvaeus , das Libretto mit der Geschichte der alleinerziehenden Mutter Donna und ihrer Tochter Sophie, die kurz vor ihrer Hochzeit steht, von der britischen Autorin Catherine Johnson. Das Musical "Die Päpstin" (Michelle Pechtold) beruht auf dem gleichnamigen Film. Dieser ist ein Historiendrama des Regisseurs Sönke Wortmann aus dem Jahr 2009. Der Film basiert wie das Musical auf dem historischen Roman "Die Päpstin" der US-amerikanischen Schriftstellerin Donna Woolfolk Cross aus dem Jahr 1996 und schildert die im Hochmittelalter entstandene Legende von der Päpstin Johanna, die im 9. Jahrhundert den Heiligen Stuhl besetzt haben soll.

Als dritte Musicalgeschichte für den Abend dient "I am from Austria", ein Musical mit den Liedern des österreichischen Songwriters Rainhard Fendrich .

Emma Carter (Nancy Baier), ein Hollywoodstar mit österreichischen Wurzeln, kehrt für den Wiener Opernball in ihr Heimatland zurück. Sie möchte inkognito im Viereinhalb-Sterne-Hotel "Edler" absteigen, wovon sich die Hoteldirektorin Romy Edler den fünften Stern erhofft. Durch einen Tweet des Pagen Felix, der trotz des Verbotes durch die Direktorin die Unterkunft Emma Carters der Öffentlichkeit verrät, stürmt die Wiener High-Society das Hotel. Bei einer Führung durch das Hotel zeigt Josi Edler Emma Carter auch die Patisserie. Durch ein Versehen werden beide in den Kühlraum eingesperrt. Es beginnt eine interessante Liebelei mit tollem Austro-Pop.

Premiere am 31. Oktober

Aus allen drei Welterfolgen wird die Neue Tettauer Theatergruppe die markanten und wesentlichen Dialogpassagen (und natürlich die schönsten Lieder ) in einer aufwendigen Show live auf die Bühne bringen. Die Premiere ist für den 31. Oktober 2021 in der Festhalle Tettau geplant. Weitere Aufführungen wie z.B. im Kreiskulturraum in Kronach sollen im November außerdem folgen. bb