Die Museumsbahn Steinwiesen – Nordhalben verkehrt in dieser Saison noch an allen Sonntagen bis zum 30. Oktober sowie zusätzlich am Tag der deutschen Einheit. Gerade im Herbst ist die Mitfahrt im „Roten Brummer“ durch das bunt gefärbte obere Rodachtal ein besonderes Erlebnis. Am 3. Oktober bieten die Eisenbahnfreunde Rodachtalbahn neben dem bekannten Angebot an Kaffee und Kuchen in den beiden Speisewagen am Bahnhof Nordhalben auch Steaks und Bratwürste vom Grill an. Am 16. Oktober findet der traditionelle Teddybärentag statt. Alle Kinder und Jugendlichen in Begleitung ihres Lieblingskuscheltieres fahren an diesem Tag kostenlos mit. Weitere Infos unter Telefon 09267 8130 oder unter rodachtalbahn.de. red