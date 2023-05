Zum 40. Mal hatte die Pfarrgemeinde Neukenroth zur Fußwallfahrt nach Marienweiher eingeladen. Auf Initiative des damaligen KAB-Vorsitzenden Alois Wachter wurde die Wallfahrt 1982 wieder ins Leben gerufen, nachdem sie Ende der 50er Jahre zuletzt stattgefunden hatte.

Wachter fungierte mehr als 20 Jahre als Wallfahrtsführer, bevor ihn der ebenfalls bereits verstorbene Ulrich Bernschneider beerbte. Seit einigen Jahren kümmert sich nun Josef Beetz zusammen mit Lektorinnen der Pfarrgemeinde Neukenroth um die Ausgestaltung der Wallfahrt mit Gebetstexten und Liedern.

Pfarrer Hans-Michael Dinkel spendete in der Pfarrkirche St. Katharina den Wallfahrersegen, und begleitet vom Neukenrother Musikverein machten sich die Pilger bei herrlichem Wetter auf den Weg zum Gnadenort. In Wolfersdorf, Reitsch und Glosberg schlossen sich traditionell noch einige Gläubige aus dem unteren Haßlachtal an, so dass Organisator Hans Strohmer von der KAB Neukenroth letztlich 42 Wallfahrer notieren konnte.

Empfangen wurden sie in Marienweiher nach 42 Kilometern und zwölfstündigem Marsch von einer großen Anzahl an Gläubigen, die nachmittags mit dem Pilgerbus aus Neukenroth angereist waren.

Ein besonders ergreifendes Ereignis war das Wallfahreramt, das Pater Benedykt als Eröffnungsgottesdienst der diesjährigen Wallfahrtssaison im Gedenken an alle verstorbenen Wallfahrtsführer der beiden Pfarreien zelebrierte. Der Wallenfelser Ortsheimatpfleger Franz Behrschmidt bereicherte mit seinen Seniorenministranten die bewegende Messfeier ebenso wie Maik Förner an der Panflöte. Am Ende ließ der Musikverein Neukenroth in der Kirche vor der „Gnadenmutter von Weiher“ das Lied „Da knie ich Maria vor deinem Bild“ erklingen und gemeinsam sang man anschließend vor der Basilika im Schein der untergehenden Sonne „Leise sinkt der Abend nieder“. wei