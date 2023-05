Filippo und Emma Emotionale, die lustigen Clowns , sind im BRK-Seniorenheim in Ludwigsstadt seit Jahren Stammgäste. Durch die Pandemie konnten sie leider für viel zu lange Zeit das Haus nicht mehr besuchen. Aber da Corona jetzt Geschichte ist, konnte auch im Seniorenheim wieder ein weiteres Stück zur Normalität zurückgekehrt werden und damit auch die Clowns wieder die Einrichtung besuchen.

Mit lustigen Erzählungen, Witzen, Liedern, Klamauk, aber auch mit besinnlichen Tönen begaben sich Filippo und Emma Emotionale gemeinsam mit den Bewohnern des BRK-Heimes Ludwigsstadt auf die Suche nach dem Glück. Unter anderen wurde ein riesiger Strickplan als Landkarte entfremdet, auf der man den genauen Weg und die Lage des Glücks ausgekundschaftet hat. Die Bewohner des Heims hielten sich den Bauch vor Lachen und sprühten nur so vor Glück. Damit wurde die Suche danach sofort und schon sehr schnell erfolgreich abgeschlossen. Auch Bewohnerin Erna Sünkel freute sich über den Besuch der Clowns zu ihrem Geburtstag.

Zum Andenken an die Clowns erhielt jeder Bewohner ein kleines Kleeblatt und einen Holz-Marienkäfer, die sie nach Belieben an ihrem Rollstuhl, am Tisch oder an der Türe festkleben können.

Jederzeit wieder, so war der Tenor bei den Senioren nach dem schönen und lustigen Besuch. Am besten schon vorgestern wünschen sie sich die Bewohner des Heims eine Rückkehr der Clowns . red