Spannung lag in der Luft, als die „Crème de la Crème“ der besten Vorleser aus der sechsten Jahrgangsstufe der Realschule II um den Lesekönig-Titel ihrer Schule kämpften. Selina Fischer und Nils Hohenadel aus der 6 a, Ida Kolb und Marie Müller aus der 6 b sowie Fatih Pelit und Paul Wich aus der 6 c hatten sich bereits klassenintern profiliert – und das merkte man dem Niveau des Wettbewerbs auch an.

Anhand eines Punktesystems musste die Jury Lesetechnik, Interpretation und Textauswahl bewerten. Alle sechs Bücherwürmer konnten mit ihrer Lesekunst überzeugen und stellten ihre Bücher interessant vor.

Die spätere Siegerin Ida Kolb punktete mit einer spannenden Passage aus dem Band „Das magische Fest“ der Reihe „Die Glücksbäckerei“. In der Jugendbuch-Serie geht es um Rose und ihre Familie, die in ihrer Glücksbäckerei mit Hilfe eines alten Familienbackbuchs magische Kuchen, Torten und Plätzchen backen.

Ihrem jungen Publikum gefiel’s – und der Jury, bestehend aus Schülersprecher David Ulbrich, Deutschlehrerin Elke Buckreus, Elternbeirätin Nadine Brunn und Heike Schülein von der lokalen Presse sowieso.

Nach der Pflichtübung erfolgte die Kür − es musste ein Ausschnitt aus einem unbekannten Text zum Besten gegeben werden.

Der Hauptorganisator, Studienrat Thomas Hauptmann, hatte den Coming-of-Age-Roman „Schön wie die Acht“ von Nikola Huppertz ausgesucht. Erfreulicherweise wird die Autorin auch im kommenden März die Realschule für eine Lesung besuchen.

David Ulbrecht und Direktor Uwe Schönfeld würdigten den Mut aller Teilnehmer, vor einem großen Publikum vorzulesen. hs