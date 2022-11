Bei der Bürgerversammlung in Hummendorf freute sich Bürgermeister Jörg Neubauer über das große Bürgerinteresse und besonders darüber, dass Landrat Klaus Löffler mit Mitarbeitern, dem Sachgebietsleiter Kreisstraßen Gunther Dressel und dem Leiter des Kreisbauhofes Christian Barnickel den Termin wahrgenommen hat. Außerdem galt ein besonderer Gruß Altbürgermeister Egon Herrmann , Bürgermeister und Kreisrat Bernd Rebhan aus Küps und Gemeinderäten aus Weißenbrunn.

Landrat Klaus Löffler ging zunächst auf das gemeinsame Projekt Vollausbau KC 5 (Landkreis und Gemeinde Weißenbrunn ) ein, welches für den Ortsteil Hummendorf , nach Fertigstellung, eine große Aufwertung bedeuten wird, da hierdurch die Verkehrssicherheit eine maßgebliche Verbesserung erfährt. Seit 2018 stand der Landkreis mit dem damaligen Bürgermeister Egon Herrmann in engem Kontakt hinsichtlich der Planung dieses langersehnten Projektes.

Bürger beteiligen sich an Diskussion

Im März 2019 fasste der Kreistag einen Grundsatzbeschluss zum Vollausbau der KC 5 gemeinsam mit der Gemeinde Weißenbrunn . Mittlerweile wurden Planungen durch das Ingenieurbüro Schneider und Partner Kronach untereinander abgestimmt unter Einschaltung der Regierung von Oberfranken, so dass man nun die Planungen den Bürgerinnen und Bürgern vorstellen und deren Ideen und Anregungen aufnehmen will. Ausdrücklich betonte der Landkreischef, man werde den Weg mit den Bürgern gehen und nicht etwas aufdrücken, was hinter verschlossenen Türen vereinbart wurde. Jeder kann und sollte seine Meinung sagen, und wenn er glaubt, Verbesserungen vorschlagen zu können, solle man dies in der Versammlung tun.

Nach dem Fachvortrag und einer grafischen Präsentation der Planungen von Gunther Dressel gab es rege Wortmeldungen mit Fragen, aber auch Ideen und Anregungen, die das Amt überprüfen wird. Der Vollausbau sieht eine Straßenverbreiterung auf sechs Meter plus Gehweg von 1,50 Meter entlang der KC 5 Ortsdurchfahrt auf einer Länge von 400 Metern vor, hinzu kommen Entwässerung und eine völlig neue Beton-Stützmauer in einer Länge von 163 Metern bei teilweise sieben Metern Höhe – als Ersatz für die bisherige Sandsteinmauer.

Die Planung steht

Derzeit rechnet man mit Gesamtkosten von rund 5,5 Millionen Euro, wovon der Landkreis circa 3,5 Millionen Euro und die Gemeinde Weißenbrunn circa 2,0 Millionen Euro tragen wird. Für die Investition erhalte man Zuschüsse nach dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) und dem Bayerischen Finanzausgleichs-Programm.

Zum Bauzeitplan informierte der Landrat , dass zunächst die Gemeinde Weißenbrunn im Jahr 2023 die Ver- und Entsorgungsleitungen verlegen und im Zuge der Dorferneuerung die Zufahrt zum Kirchberg vorbereiten werde. Der Landkreis rechnet im Jahr 2024 mit dem Straßenbau, wobei zuerst mit der Stützmauer in einer Engstelle begonnen wird, so die Ausführungen von Gunther Dressel.

Der Landrat ergänzte: „Mit dieser Maßnahme werden wir eine Diskussion um die Ortsdurchfahrt beenden, die bereits seit Anfang der 90er Jahre geführt wird.“ Ihm war es ein großes Anliegen, „danke“ zu sagen, und zwar den Grundstückseigentümern, die ihre Grundstücke zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zur Verfügung stellten, der Gemeinde Weißenbrunn für die gute Zusammenarbeit, dem Ingenieurbüro SRP für gute und schnelle Planungsumsetzung, der Regierung von Oberfranken und dem Freistaat Bayern für Fördermittel.

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit

Bürgermeister Jörg Neubauer leitete zu Informationen über die einfache Dorferneuerung über. Auch hier wird sich parallel zum Straßenvollausbau mit Gehweg und den Ver- und Entsorgungsleitungen noch Weiteres tun. In den Jahren 2023 und 2024 wird der Zugang zum Kirchberg mit Fußweg und Straße neu angelegt und der Kirchvorplatz komplett neu gestaltet. Diese Planungen fanden bei den Bürgern allgemeine Zustimmung. Die Erhaltung oder Wiederherstellung des bisherigen Fußgängerweges sei nicht durchführbar, weil die Anforderung an Barrierefreiheit und mehr aufgrund mangelnder Fördermittel zu hoch sind. Die Wiederherstellung käme sogar um ein Vielfaches teurer als der neu geplante Fußweg zum Kirchberg.

Der Rathauschef dankte dem Landkreis für die gute und reibungslose Zusammenarbeit, besonders Landrat Klaus Löffler für sein stets offenes Ohr und seinen Einsatz, ebenso dem Amt für ländliche Entwicklung (ALE), welches die Dorferneuerung unterstütze. Über die Möglichkeiten, bei diesem Straßenbau auch gleich Leerrohre für Glasfaserdigitalisierung mit zu verlegen, sprachen Siegbert Reuther und Enrico Meierhof von Reuther NetConsulting Bad Staffelstein. Eh