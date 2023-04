Der Vereinsobmann des Frankenwaldvereins, Jürgen Kellner , konnte bei der Versammlung 27 Mitglieder begrüßen und zog Bilanz : Vor allem die Hüttenöffnungen seien sehr erfolgreich gewesen.

Vereinsobfrau und Hüttenwartin Ute Welsch informierte über acht erfolgreiche Hüttenöffnungen − herausragend natürlich der 1. Mai. Das sei aber auch die arbeitsintensivste Veranstaltung gewesen. In diesem Zusammenhang würde sie sich über jede Hilfe für den kommenden „Tag der Arbeit“ freuen.Ehrenobmann Karl Schoger, zuständig für Loipengerät und -vorbereitung, verwies auf die schlechte Schneelage in dem vergangenen zu milden Winter, so dass es heuer nur drei Langlaufwochen gegeben habe.Wanderwartin Elke Kaufmann berichtete von sechs Vereinswanderungen mit durchschnittlich 14 Kilometern. Wegewart Ewald Meinhardt erzählte von jährlich mindestens zwei Wanderwegbegehungen mit Werner Backer und bestätigte eine gute Wegbeschaffenheit- und -kennzeichnung.

Naturschutz- und Familienwart Markus Martini berichtete von der Mitwirkung am „Fadenmolch-Projekt“ der ökologischen Bildungsstätte Mitwitz. Es wurden erfolgreiche Sichtungen durchgeführt sowie verlandete Tümpel wieder hergerichtet. Für Neuntöter und Schlingnattern wurden Totholz- und Steinhaufen errichtet.

Weiterhin fand im Sommer eine Vogelerkundungstour statt. Auch beim „Bärwurzwiesen-Projekt“ wurde mitgemacht, unter Anleitung Samen geerntet und auf Extensivwiesen ausgebracht. Gefördert durch den Landschaftspflegeverband wurde zudem eine Streuobstwiese mit alten Sorten Quitten, Äpfeln, Birnen und Zwetschgen bepflanzt.

Für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit ehrte Jürgen Kellner Hermann von Ende. red