Zu Corona-Zeiten ist vieles anders - überall, auch im Montessori-Kinderhort des Caritasverbandes Kronach in der hellblauen Villa an der Europabrücke. Sonst gab es Anfang des neuen Jahres stets einen "Abend der offenen Tür" für interessierte Eltern künftiger Schulkinder . Dabei konnten diese einfach vorbeischauen, hineinschauen und die Kindereinrichtung kennenlernen: das Haus, die Räume, den Tagesablauf, die Arbeitsweise und das Team des Kinderhortes. Dieses Jahr lädt der Hort interessierte Eltern im Zeitraum vom 15. bis 26. Februar zu ganz persönlichen Informationsabenden und Rundgängen durch die Einrichtung ein und bittet um vorherige telefonische Terminvereinbarung.

Auch der Hortalltag ist anders als sonst: Statt täglich bis zu 55 Schulkinder sind es derzeit nur wenige Kinder, die nach Homeschooling oder Schule mittags zur Tür hereinkommen. Gleich im Blick haben sie den Menüplan für das Mittagessen und den Snack am Nachmittag, denn Lernen macht immer sehr hungrig. Das Esszimmer mit eingedeckten Tischen ist wie ein kleines Restaurant.

Hortgarten sehr beliebt

Nach den Hausaufgaben gibt es einen kleinen Snack . Beliebt sind selbst geflocktes Müsli, Jogurt-Dessert mit Früchten der Saison, im Sommer und Herbst auch mit Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren , Kirschen, Äpfeln und Nüssen aus dem eigenen Hortgarten. Dieser ist Gold wert und erstreckt sich zwischen Haus und Fußgängerbrücke vom Flussufer der Kronach zum Flussufer der Hasslach. Sein geschützter alter Baumbestand zählt 14 einheimische Arten. Jede davon hat im vergangenen Herbst wie eine Hausnummer eine Baumnummer mit Namen umgehängt bekommen. Die Kinder lieben "ihren" Garten und sind in ihrer Freizeit gern draußen aktiv bei Arbeiten in der Holzwerkstatt, im Kräuter- und Gemüsegarten, im Sand, bei Basteln, Handarbeit, Sport und Spiel zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter, auch einmal Schneevolleyball spielend.

Ist es dann draußen doch zu ungemütlich, gibt es drinnen in der Villa viele gemütliche Räume für gemeinsame Spiele oder für das Sich-Zurückziehen und das konzentrierte Arbeiten an einer Sache.

Beliebt sind die kleine Wohnung, Schule , Bibliothek, der Mal- und Basteltisch, daneben die Schneiderei mit Nähmaschine , unten der Montessori-Raum mit kniffeligen Übungs- und Lernmaterialien sowie mehrere Baustellenteppiche für Konstruktionen mit Lego-, Magnet-, und traditionellen Holzbausteinen.

"Horthelfer" mit Ausweis

Gern helfen die Kinder bei allen anfallenden Arbeiten im Hort mit - und da gibt es jede Menge zu tun, wie zu Hause in der Familie, nur dass der Kinderhort wie eine große Familie ist, gibt es in allen Zimmern, Haus und Garten noch mehr aufzuräumen, zu putzen, in Ordnung zu bringen, zu reparieren und für alle schön zu machen oder auch einmal Überraschungen vorzubereiten. Für manche Arbeiten, die Reihenfolge der Tätigkeiten und die Arbeitsgeräteverwendung benötigt man eine kleine Einführung. Danach ist man ein richtiger "Horthelfer" mit "Horthelferausweis".

Im Moment herrscht - auch coronabedingt - für die Kinder bei gemeinschaftlichen und individuellen Alltagsarbeiten der "Verwöhnmodus". Im Normalbetrieb ist das wichtige Prinzip Maria Montessoris "Hilf mir es selbst zu tun", bei dem Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Selbstkontrolle gefragt sind. Aber in all den aktuellen Turbulenzen genießen es die Kinder, einmal verwöhnt zu werden. Und sie dürfen dies richtig genießen, denn das gehört auch dazu. red