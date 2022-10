Nur noch bis 27. Oktober sind die Holz-Skulpturen, die während des internationales Kunstprojektes „HolzART XXIV“ in Küps und Nordhalben entstanden sind, auf dem Küpser Rathausplatz zu bewundern. An „HolzART“ waren Jolanta Switajski, Alvaro Cifuentes (Kolumbien), Holger Vanicek (Belgien) in Küps und Ortrud Sturm in Nordhalben beteilgt. Es entstanden aus heimischen Baumstämmen zwei figurative und zwei konstruktive Skulpturen.

Der Dank gilt den Hauptsponsoren, den Bayerischen Staatsforsten, dem Landkreis Kronach den beiden Geldinstituten und der Waldbesitzervereinigung. „Wir hoffen, dass einige der Skulpturen hier im Landkreis bleiben“, sagt Ingo Cesaro, der das Kunstprojekt für den Verein „Regionale Kunstförderung Kronach e.V.“ ehrenamtlich organisierte. Der Abbau findet am 28. Oktober 2022 statt. red