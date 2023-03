Die Ergebnisausstellung der internationalen „Druckkunstwochen“ ist noch bis Sonntag, 2. April, in der Kronacher Synagoge zu sehen. Vom 17. September bis 16. Oktober 2022 hatten Künstlerinnen und Künstler in der Technik des Holzschnitts in der Alten Markthalle im historischen Rathaus gearbeitet. Für den Verein „Regionale Kunstförderung Kronach “ hatte Ingo Cesaro dieses internationale Kunstprojekt in Zusammenarbeit mit den Veranstaltungsbetrieben der Lucas-Cranach-Stadt im Rahmen des „Cranach-Festivals 2022“ organisiert. Das Besondere an dieser Ausstellung ist, dass die traditionellen Holzschnitte, Farbholzschnitte und solche von der verlorenen Platte in Kronach entstanden sind. Während der Erstellung wurde auch viel experimentiert, vor allem von den Studenten der Kunsthochschule Burg Giebichenstein mit Professorin Sabine Golde.

Die Synagoge ist von Dienstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. rkf