Die Bergweihnacht in Stockheim findet nach zwei Jahren Corona-Pause wieder statt. Ausrichter sind vom 2. bis 4. Dezember der Förderverein Bergbaugeschichte Stockheim /Neuhaus, der Knappenverein und die Bergmannskapelle Stockheim .

Die Vorbereitung, vor allem der Aufbau der Stände, erfordert viel Arbeit. Am Eingang grüßt ein nachgebauter Förderturm des einstigen Steinkohle- Bergwerks St. Katharinazeche die Besucher . Auf dem Festplatz gegenüber der Traditionsgaststätte „Alte Zeche“ entsteht ein zauberhaftes Ambiente.

Hoher Besuch überraschte die fleißigen Handwerker. Oberförster Christoph Friedrich Gundermann (Michael Hohenadel) stand plötzlich inmitten des Bautrupps und zeigte sich erfreut darüber, dass die Tradition des Bergbaus auch heute noch in Stockheim hochgehalten wird. In prachtvoller historischer Kleidung erinnerte er an das Jahr 1756, als sein Dackel tief in ein Loch geschaut und mit schwarzer Schnauze zu ihm zurückgekommen sei. Der Oberförster ließ die Erde untersuchen und entdeckte damit das wichtigste Steinkohlevorkommen Bayerns.

Der 2004 gegründete Förderverein Bergbaugeschichte Stockheim /Neuhaus hob 2007 die bergmännische Weihnacht aus der Taufe. Sie erfreute sich immer größerer Beliebtheit. Mit der Bergparade und der Barbarafeier ist sie zu einem der Höhepunkte im Veranstaltungsjahr geworden.

Eröffnung ist am Freitag, 2. Dezember, um 17 Uhr am Festplatz, um 18.30 Uhr folgt die Öffnung eines Adventsfensters in der Bergwerkstraße. Bis 4. Dezember wird gefeiert. eh