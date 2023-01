Bei der Jahreshauptversammlung des KAB-Ortsverbandes Neukenroth konnten Mitglieder geehrt werden, die bis zu 70 Jahre der KAB die Treue halten.

Absoluter Höhepunkt war die Auszeichnung für Nickol Simon. Der Neukenrother, der im Frühjahr sein 88. Lebensjahr vollendet, ist bereits seit 70 Jahren treues Mitglied . Bereits 2020 hätten sowohl Horst Schindler als auch Hans Thoma für ihre 50-jährige Mitgliedschaft geehrt werden sollen.

Zudem standen weitere hohe Ehrungen an, halten der KAB doch Ernst Knobloch bereits vier Jahrzehnte sowie Wolfgang Wachter und Albert Rubel jeweils fünf Jahrzehnte die Treue.

Durchgeführt wurden die Ehrungen von Manuela Mähringer vom Kronacher KAB-Büro.

Coronabedingt berichtete das Leitungsteam des Ortsverbandes, Marlene Strohmer, Sabine Fleischmann, Norbert Fleischmann, Magdalene Schmierer sowie Robert Gerstner, im Hotel Rebhan’s gleich von drei mehr oder weniger ereignisreichen Jahren. „Mit ihrem Tod ist leider unser Motor stehen geblieben“, erinnerte Norbert Fleischmann zurück an den viel zu frühen Tod von Maria Gerstner Mitte Dezember 2021, die sich mit aller Kraft nicht nur für „ihre“ KAB Neukenroth , sondern auf allen Ebenen der Katholischen Arbeitnehmerbewegung eingesetzt hatte.

Nachdem 2020 das Vereinsleben brachlag, konnte man, so Marlene Fleischmann, 2021 zumindest einen Bruchteil des üblichen Jahresprogramms abhalten. „Unser Leitungsteam hat sich gut bewährt“, freute sich Norbert Fleischmann, der einen Ausblick auf das Jahresprogramm 2023 gab mit der „Ewigen Anbetung“ im Januar, einem Kreuzweg in der Osterzeit, der Josefsandacht im März, einer Maiandacht an der Grotte mit dem Musikverein Neukenroth , Stammtischen sowie einer Adventsfeier im Pfarrzentrum.

Angedacht ist es, das Familienfest an Fronleichnam künftig als Pfarrfest gemeinsam mit dem Pfarrgemeinderat zu gestalten. hs