In der Kleiderkammer des BRK-Kreisverbands Kronach in der Wachtersflurstraße 12 findet man vielleicht nicht den neuesten Trend , dafür aber Second-Hand-Kleidung, die noch voll und ganz ihre Funktion erfüllt – kostenlos und ohne Vorlage eines Berechtigungsscheins. Mit Blick auf die kalte Jahreszeit bittet das Team derzeit eindringlich um Winterkleidung in Erwachsenengrößen für Frauen und Männer.

„Gerade in dieser Jahreszeit fehlt ein Nachschub an warmer Winterkleidung. Gebraucht werden insbesondere gut erhaltene und saubere Winterkleidung wie Jacken, Mäntel, Schuhe, Pullover und Hosen in Erwachsenengrößen“, appelliert Ehrenamtsmanager Ralf Schmidt, denn die Kundenanzahl der Einrichtung sei in den vergangenen Jahren stetig angestiegen.

Abgeben statt entsorgen

Um dem Grundsatz „Gutes aus zweiter Hand“ gerecht zu werden, sei man auf die Mithilfe der Mitmenschen angewiesen. Deswegen bittet man, Gebrauchtes nicht zu entsorgen, sondern abzugeben und anderen damit eine große Freude zu bereiten. Gerne würde man auch vermehrt Spenden von Modegeschäften entgegennehmen. „Wir nehmen nur das, was man noch tragen bzw. nutzen kann, gut erhalten und sauber. Es ist unser Ziel, den Menschen nur Teile anzubieten, die man wiederverwenden kann“, betont Ralf Schmidt.

Helfer sind willkommen

Dank gebühre in diesem Zusammenhang den langjährigen ehrenamtlichen Kleiderkammer-Mitarbeitern, ohne die das wichtige Hilfsangebot nicht aufrechterhalten werden könnte. Hilfreich wäre es, Kleiderspenden in den kommenden Wochen nach und nach abzugeben, damit diese von den Ehrenamtlichen systematisch Zug um Zug „abgearbeitet“ werden können. Weitere Interessierte, die sich als ehrenamtliche Helferinnen und Helfer einbringen möchten, sind herzlich willkommen. Die Anlieferung kann rund um die Uhr in der Annahme beim „Dienstleistungs- und Katastrophenschutz-Zentrum“ in der Lönsstraße 10 erfolgen. hs