Eine Spende in Höhe von 500 Euro für ein Kinderheim in Sri Lanka übergab der Wallenfelser Kinder und Jugendchor „Angels “ an Renate Götz. Die Grundschule Rodachtal steuerte weitere 330 Euro bei.

„Wir sind alle Kinder dieser Welt“ – so lautete der Titel des Musicals, das der Kinder- und Jugendchor im April 2016 mit einem großen Erfolg aufgeführt hatte. Und Kinder dieser Welt sind auch die Jungen und Mädchen im Kinderheim in Sri Lanka, das die Steinwiesenerin Renate Götz seit vielen Jahren unterstützt. Seit acht Jahren sammelt sie unermüdlich Geld- und Sachspenden, um „ihren“ Kindern zu helfen.

Coronabedingt konnte Renate Götz das Kinderheim im März 2020 das letzte Mal besuchen. Aber nun soll es wieder losgehen, nächste Woche startet sie voller Freude nach Sri Lanka. Und im Gepäck hat sie auch wieder zahlreiche Spenden, für die sie sehr dankbar ist.

Die „Angels“ aus Wallenfels mit ihrer Vorsitzenden Annegret Hümmrich hatten eigentlich in den letzten zwei Jahren und auch in diesem Jahr viel vor. Doch Konzerte, ein neues Musical sowie viele andere Aktivitäten konnten leider nicht stattfinden. Aber man wollte trotzdem etwas Gutes tun. Im „Angels“-Ausschuss war man sich da sofort einig und spendete 500 Euro für dieses so wichtige Projekt der engagierten Renate Götz.

„Bei dem Projekt von Renate Götz können wir sicher sein, dass unsere Spende auch da ankommt, wo sie hin soll“, betonte Annegret Hümmrich bei der Übergabe des Schecks.

Doch damit nicht genug. Renate Götz konnte sich auch noch über eine weitere Spende freuen. Die Kinder der Grundschule Rodachtal in Marktrodach mit ihren Lehrern und Rektorin Annegret Hümmrich hatten in den letzten Tagen eine Spendenaktion durchgeführt und 330 Euro für dieses Kinderheim gesammelt. Bereits seit einigen Jahren fördert die Grundschule das Projekt von Renate Götz mit verschiedenen Aktivitäten. sd