„Alle drei Tage tötet in Deutschland ein Mann eine Frau.“ Mit dieser schockierenden Zahl leiteten die Kreisrätinnen Susanne Heinlein und Marie-Therese Wunder die von der Frauen-Union, Kreisverband Kronach, initiierte Veranstaltung „Wohin bei Gewalt? Hilfe für Frauen bei Gewalt in der Familie und Partnerschaft“ ein.

Die wichtigsten Anlaufstellen für bedrohte Frauen sind Frauenhäuser und Fachberatungsstellen. Deren Arbeit stellten die Coburger Mitarbeiterinnen und Vorstandsfrauen des Vereins „Keine Gewalt gegen Frauen e. V.“ vor. „Der Gewaltbegriff verändert sich. Von körperlicher Gewalt geht es deutlich hin zu psychischer Gewalt wie Schikane, Drohungen, Isolation oder Stalking.“

Natalie Mozzo, Leiterin des Coburger Frauenhauses , und Julia Ziegler, Fachberaterin beim Frauennotruf Coburg, präsentierten das neueste Angebot der Fachberatungsstelle: Auch in Steinbach am Wald ist ab sofort persönliche Beratung für Gewaltbedrohte möglich. Darüber hinaus stünden die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses als einzige Fachstelle 365 Tage im Jahr rund um die Uhr zur Verfügung. „Sie können sich als Betroffene, Angehörige, Fachpersonal oder als aufmerksame Mitmenschen an uns wenden“, erläuterte Julia Ziegler. Weiterhin nehme Präventionsarbeit einen zunehmend größeren Stellenwert ein. „Schon im Kindergarten müssen wir die Sozialkompetenz stärken!“ Letztlich kämen ins Frauenhaus verstärkt die Frauen, die durch das soziale Raster fielen und keine Alternativen hätten, so Natalie Mozzo.

Karin Pfadenhauer, Geschäftsführerin der Diakonie Kronach-Lichtenfels, betonte, dass Gewalt gegen Frauen ein sich durch alle Gesellschaftsschichten ziehendes Problem sei. „Schuldgefühle der Frauen und ihre Scham lassen sie jedoch viel zu lange schweigen.“

Angela Platsch, eine der drei gleichberechtigten Vorsitzenden des Vereins „Keine Gewalt gegen Frauen e. V.“ berichtete von ihren Bemühungen um einen dringend nötigen Neubau des Coburger Frauenhauses . „Leider ist ein Frauenhaus keine Pflicht-, sondern eine freiwillige Aufgabe der Kommunen.“ Auch eine Bundesförderung habe nicht funktioniert. „Nun ist ein privater Investor gefunden worden und die intensiven Gespräche mit allen möglichen Stellen laufen auf vollen Touren.“ Platsch betonte weiter: „Schön wäre es, wenn wir das Frauenhaus gar nicht bräuchten. Aber diese Hoffnung haben wir leider aufgeben müssen.“

Als Unterstützung übergab Sabine Jaklin für den Frauen-Union-Ortsverband Neuses eine großzügige Spende. Die Kronacher FU-Kreisvorsitzende Sibylle Fugmann dankte abschließend allen Fürsprecherinnen der von Gewalt bedrohten Frauen und in Kronach besonders den parteiübergreifend arbeitenden Lucas-Cranach-Campus-Verwaltungsrätinnen für ihre Initiativen und forderte: „Wohnraum allein reicht aber nicht. Sozialpädagogische Betreuung ist dabei genauso wichtig.“ red