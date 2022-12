4444 Euro und eine Kerze: Damit überraschte die „Arbeitsgemeinschaft Mantrailing-Rettungshundestaffel und Therapiehundezentrum“ den Helferstab und dessen angeschlossene Organisationen im Ahrtal.

„Der Geldbetrag soll unsere Hilfslieferung von Anfang Dezember dieses Jahres ergänzen“, so Manfred Burdich, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Mantrailing. „Und die Kerze soll ein Zeichen der Hoffnung und Verbundenheit sein − nicht nur mit den von der Flutkatastrophe im Ahrtal betroffenen Menschen. Sie soll auch an alle Menschen erinnern, die unsere Solidarität und Hilfe brauchen: egal ob im Ahrtal, in der Ukraine oder in einem anderen Krisengebiet der Welt.“

Die Arbeitsgemeinschaft Mantrailing war mit ihren „Human Remains Detection Dogs“ (Leichenspürhunde) während der Flutkatastrophe über mehrer Tage im Ahrtal im Einsatz. Seitdem ist der Kontakt zu Hilfsorganisationen vor Ort nie abgerissen − im Gegenteil. Der Geldbetrag soll den Menschen zugutekommen, die vor der Flutkatastrophe schon arm waren und danach jede Perspektive im Leben verloren haben.

Durch den Helferstab vor Ort ist gewährleistet, dass jeder Euro ohne Abzug zielgerichtet ankommt und zweckmäßig eingesetzt wird. Anfang des Monats konnten Sachspenden der Arbeitsgemeinschaft Mantrailing aus Kronach bereits an Betroffene und Hilfseinrichtungen im Ahrtal vermittelt werden.

Mehr als drei Kleinlastkraftwagen voller Spenden für Mensch und Tier hat die Arbeitsgemeinschaft Mantrailing ins Ahrtal gebracht. Der Helferstab hat mitgeholfen, diese bedarfsgerecht zu vermitteln. Teilweise gingen die Sachspenden direkt an Betroffene, teilweise an Hilfsangebote wie zum Beispiel die „Tafel“ in Ahrweiler, bei der sich bedürftige Menschen je nach Bedarf etwas davon holen können. bu