Für die Pfarrgemeinderatswahlen wurden folgende Wahllokale einrichtet:

Pfarrei St. Johannes Kronach : Heute von 17 bis 19 Uhr und morgen von 10 bis 12.15 Uhr und von 18 bis 20.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Johannes ; morgen ferner von 8.15 bis 11 Uhr im Kloster (Seminarraum des Volksbüros); von 8.45 bis 9.15 Uhr in der Sakristei der Spitalkirche; von 14 bis 15 Uhr im Gemeindezentrum der Nikolaussiedlung; von 8.45 bis 9.15 und von 10 bis 11 Uhr in Ziegelerden in der Schule; von 9 bis 12 Uhr in Höfles (Sakristei). Wählen dürfen alle Katholiken ab 14 der Pfarrei mit den Filialen St. Marien Höfles und St. Michael Ziegelerden. red