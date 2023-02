Zahlreich erschienen die Gratulanten aus dem Familien, Freundes-, Bekannten- und Nachbarkreis, um Herbert Friedlein alles erdenklich Gute zu wünschen. Seitens der Marktgemeinde Küps gratulierte Erster Bürgermeister Bernd Rebhan .

Herbert Friedlein wurde in Theisenort geboren. Er erlernte den Beruf des Porzellanmalers und arbeitete 20 Jahre lang in der Porzellanfabrik „Edelstein“ in Küps. Nach deren Auflassung arbeitete er 25 Jahre lang bis zu seinem Rentenalter bei „Harthan“ Kinderwagen in Gestungshausen.

Aus der Familiengründung mit seiner Frau Selma gingen zwei Söhne , zwei Enkelkinder und drei Urenkel hervor. Die Turn- und Sportfreunde (TSF) waren und sind seine große Leidenschaft. Von seiner Schulzeit an bis zur Ersten Mannschaft war er begeisterter aktiver Fußballer, wofür ihm bereits die Ehrenmitgliedschaft verliehen worden war.

Auch heute noch begleitet er voller Stolz seine Urenkel auf den Fußballplatz und verfolgt mit Freude deren Werdegang. Mit täglichem Zeitunglesen hält sich der Jubilar geistig fit und genießt mit seiner Frau die ruhigeren Jahre des Lebens.

Ralf Mäusbacher schloss sich im Namen der Turn- und Sportfreunde Theisenort den guten Wünschen an. Außerdem gratulierte auch Ralf Pohl, Vorsitzender des SPD-Gemeindeverbandes Küps. red