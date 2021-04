Vielen älteren Frankenwäldern ist alljährlich Ende April der Markus-Tag (25.4.) sicherlich in Erinnerung geblieben. An und um seinen Namenstag starteten früher noch vor den Bitttagen, vor Christi Himmelfahrt und dem Pfingstfest die Flurprozessionen der Gläubigen zum Nachbarort oder zu religiösen Kleindenkmälern wie Bildstöcken, Kreuzen oder Kapellen in der Umgebung. Gesang, Gebet und Musik prägten den frommen Umgang der Landbevölkerung mit dem die Felder segnenden Geistlichen , wo die Bitte um gutes Wetter und eine gute Ernte sowie der Schutz vor Blitz und Hagel eine zentrale Rolle spielten. Der Tag des heiligen Evangelisten Markus und sein Patronat waren für dieses Anliegen unserer tief im christlichen Glauben verwurzelten Altvorderen nach der Frühjahrsbestellung genau der richtige Zeitpunkt.

Als Märtyrer um 67 nach Christus gestorben, erfuhr Markus in Venedig (Markusdom, errichtet 832) und auf der Bodensee-Insel Reichenau besondere Verehrung. Dort werden auch Reliquien von ihm aufbewahrt. Dargestellt wird der heilige Markus in vielen Kirchen – auch bei uns im Landkreis Kronach – mit einem geflügelten Löwen, mit Evangelien-Buch, Schreibfeder und Tintenfass. Die Korbmacher , Glasmaler, Maurer sowie die schreibende Zunft verehren ihn als Schutzpatron besonders.

Brauchtum der Markus-Prozessionen

Das an seinem Festtag mancherorts gereichte Markusbrot „marci panis“ aus gehackten Mandeln, Zucker und Rosenwasser ist ursprünglich eigentlich eine orientalische Leckerei. Das Brauchtum der Markus-Prozessionen blieb in Franken vor Corona lange erhalten. Mit einem Markus-Feuer, mit Pferderennen am St.-Markus-Tag und anderen Lostagsbräuchen wird aber nach wie vor eine gute Ernte erfleht: „Wie Sankt Markus das Wetter hält, so ist’s zur Ernte (oder Weinlese) auch bestellt.“