Mit dem Frühlings-Shopping eröffnete die Aktionsgemeinschaft Kronach erfolgreich ihr Veranstaltungsjahr. Bei milden Temperaturen und Sonnenschein strömten die Besucher in Einkaufslaune in die Innenstadt. In lockerer Atmosphäre nutzten diese gerne die Möglichkeit, sonntags ohne Zeitdruck in den Geschäften zu stöbern.

Schönes und Praktisches fand sich an den gut bestückten Marktständen, mit denen die Fieranten das hochwertige Angebot der Kronacher Geschäftswelt ergänzten. Die Shopping-Fans erfreuten sich aber nicht „nur“ an der Vielfalt der Einkaufsstadt Kronach , sondern auch am Rahmenprogramm. Wem die Beine ob des langen Bummels müde wurden, der konnte sich mit den unterschiedlichsten kulinarischen Leckereien insbesondere im Bereich Marienplatz stärken. Seinem Namen alle Ehre machte einmal mehr der Italienische Genussmarkt. Unter dem Motto „Die Kunst des italienischen Geschmacks“ präsentierten die Händler an ihren Ständen ein reichhaltiges Angebot aus „Bella Italia“, unter anderem Käse- und Wurstspezialitäten, Olivenöl, Weine, Brot und süße Versuchungen.

Träume auf vier Rädern

Darüber hinaus verkaufte der Audi-Sport-Club Kronach Kaffee und Kuchen. Die Audianer waren zudem mit einigen ihrer auf Hochglanz polierten „Träume auf vier Rädern“ vertreten, die die Herzen so mancher Autofans höherschlagen ließen.

Um des „Deutschen liebstes Kind“ ging es auch bei der gemeinsamen Aktion von Valeo und dem Lucas-Cranach-Campus (LCC). Vor dem Treppenaufgang in die Obere Stadt gaben Verantwortliche einen Einblick in ihre innovative Forschungs- und Entwicklungsarbeit, hat sich doch Kronach zum Zentrum für autonomes Fahren entwickelt.

Für Begeisterung bei den Jüngsten sorgte ein „kleiner Bruder“ der hochautomatisierten, selbstfahrenden Shuttles. Am Ende war es ein rundum gelungenes Frühlings-Shopping.