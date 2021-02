Ein runder Geburtstag - das heißt normalerweise großes Familienfest , viele Gratulanten und Geschenke. Nicht so in Zeiten des Lockdowns. So einen Geburtstag hat kürzlich Andreas Behrschmidt aus Wallenfels gefeiert. 65 Jahre jung ist der Metallgestalter geworden. Weil eine Feier während des Lockdowns nicht möglich war, entschloss sich das Geburtstagskind , das geplante Fest zu einer virtuellen Charity-Veranstaltung umzuwidmen.

Andreas Behrschmidt, kurz "Andi" genannt, der seit Jahrzehnten leidenschaftlich dem Schmiedehandwerk nachgeht, entfachte kurzerhand sein Schmiedefeuer und ließ seiner Kreativität freien Lauf. Er fertigte für jedes seiner Lebensjahre eine aus Eisen gestaltete Sonnenblume. Spenden wollte er sammeln für junge Metallbauer aus Ecuador. Und deshalb bedankte er sich bei seinen zahlreichen Gratulanten und Spendern mit einer dieser individuellen Blumen, die sie zur Erinnerung an seinen Geburtstag mit nach Hause nehmen durften. Bis jetzt hat er 20 seiner selbstgefertigten Blumen weggegeben und das Spendenkonto steht schon bei 600 Euro.

Die Spenden gehen an den Förderverein "Riobamba", der in Lörrach angesiedelt ist und seit vielen Jahren ehrenamtlich in Südamerika, vor allem auch in Ecuador, junge Metallbauer und deren Ausbildung unterstützt. Der Verein "Riobamba" wurde Andreas Behrschmidt einmal bei einer Obermeisterversammlung vorgestellt. Wer mehr über das Förderprojekt erfahren möchte, kann sich im Internet ein Bild von der Arbeit des Fördervereins machen: www.metallundmehr.net bzw. www.riobamba.eu. Die Projekte liegen im Hochland und sind nur über einer Schotterpiste zu erreichen.

Andi Behrschmidts Sonnenblumen gibt es gegen Spenden auch noch nach seinem Geburtstag . Infos bei Andreas Behrschmidt, Jakob-Degen-Str. 53, 96346 Wallenfels , Tel. 09262/454. sd