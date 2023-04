Mit fast 10.000 Euro haben die Verantwortlichen der Firma Heinz-Glas in Kleintettau die Kinder- und Jugendarbeit gleich zweier großer sozialer Träger in der Region bedacht. Jeweils 4900 Euro wurden an das Diakoniewerk Sonneberg und Hildburghausen/Eisfeld und die Diakonie Kronach-Ludwigsstadt/Michelau (DKLM) gespendet – und zwar ausschließlich für den Bereich Bildung, wie Nachhaltigkeitsmanager Thomas Eidloth betont: „Wir konzentrieren uns seit jeher auf den sozialen Aspekt und auf die Landkreise Sonneberg und Kronach, in denen unser Unternehmen nicht nur tätig, sondern auch zu Hause ist.“

So wurden in der Vergangenheit unter anderem die Sonneberger Tafel, Pflegefamilien , der Hospizverein Kronach oder auch der Verein zur Förderung sozialer Maßnahmen mit großzügigen Spendengeldern aus Kleintettau bedacht. „Wir möchten damit vor allem jene unterstützen, die oft im Stillen arbeiten und selten im Licht der Öffentlichkeit stehen“, so Eidloth. In diesem Jahr hat Heinz-Glas-Inhaberin und CEO Carletta Angelika Heinz darauf bestanden, konkret für den Bildungsbereich zu spenden – und was läge näher, als die beiden kirchlichen sozialen Träger zu bedenken, die sich im nahen Umkreis auf Kinder- und Jugendhilfen spezialisiert haben? Gab und gibt es doch dank Pandemie und Lockdown, Homeschooling und Quarantäne enormen Nachholbedarf sowohl bei der schulischen als auch freizeitlichen Förderung. So hat beispielsweise Sozialpädagogin Stefanie Renner von der kirchlichen allgemeinen Sozialarbeit der DKLM einem Schüler während der Schulschließung und dank Spendengeldern mit einem Laptop aushelfen können, da sich die Eltern diese technische Ausstattung finanziell nicht leisten konnten. „Und genau darum geht es uns“, betont Renner: „Wir wollen Kindern und Jugendlichen umgehend und ohne Hürden in besonderen Fällen helfen können, damit sie ohne Probleme Zugang zu Bildung erhalten.“

Dies bestätigt auch Heiko Wendel, im Diakoniewerk Sonneberg zuständig für die offene Jugendarbeit und die Jugendschulsozialarbeit, und ergänzt: „Dazu gehören für uns auch Ausflüge in die nähere Umgebung, bei denen die Kinder und Jugendlichen etwas lernen können und dabei noch Freude haben.“