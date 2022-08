Beim VdK Steinberg wurden verdiente Mitglieder ausgezeichnet. VdK-Kreisvorsitzender Heinz Hausmann erklärte dabei, warum es wichtig sei, Verbände mit sozialpolitischem Anspruch zu unterstützen. Mit dem VdK sei nach dem zweiten Weltkrieg ein mächtiger Sozialverband entstanden, der für die Kriegshinterbliebenen, Waisen und Versehrten erfolgreich kämpfte. Heute setze sich der Verband für die Kranken, Behinderten, Rentner und Beschäftigten ein. Er habe mitgewirkt an dem weltweit einmaligen deutschen Netz sozialer Sicherung. Ein großer Wurf sei auch 1995 die Durchsetzung der Pflegeversicherung gewesen, die heute nicht mehr wegzudenken sei.

Damals, so Heinz Hausmann, standen knapp 3300 Mitglieder in den Büchern. Heute stehe der Kreisverband bei rund 6400 Mitgliedern , verteilt auf 39 Ortsverbände. Damit habe Kronach die meisten Ortsverbände in Bayern. Hausmann griff die jüngst wieder erhobene Forderung von Arbeitgeberfunktionären auf, das Rentenalter auf 70 Jahre anzuheben, und wies dieses Ansinnen als weltfremd und unsozial zurück.

So schlug Hausmann den Bogen zu den Ehrungen im Ortsverband Steinberg . Für zehn Jahre aktive Mitarbeit wurden der stellvertretende Ortsvorsitzende Roland Freund und Frauenbeauftragte Anneliese Munzer ausgezeichnet. Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielt Ortsvorsitzender Wolfgang Förtsch das Ehrenzeichen.

Anton Ebert hält seit 30 Jahren dem VdK Steinberg die Treue. Weitere Ehrungen werden nachgeholt. TF