In der Sitzung der Gemeinschaftsversammlung Mitwitz stand die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 2022 im Mittelpunkt. Gemeinschaftsvorsitzender Oliver Plewa stellte zunächst den Mitgliedern des Gremiums Jasmin Scherbel vor, die seit Oktober Assistenz der Bürgermeister aus Mitwitz und Schneckenlohe sowie der Geschäftsstellenleitung ist.

Plewa erinnerte die Räte in einer kurzen Rückschau an die Gründe für den jetzigen, eher ungewöhnlich späten Zeitpunkt für den Beschluss der Haushaltssatzung. Dies sei durch den Umbruch und die Neuaufstellung im Personalbereich einerseits sowie eine Umstrukturierung in der Organisation andererseits bedingt. Zudem greife das Haushaltskonsolidierungsgesetz verbunden mit Einsparungsmöglichkeiten, die die Marktgemeinde Mitwitz umzusetzen habe.

Stellvertretende Kämmerin Dana Rüger sprach von einem soliden Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft. Der Haushaltsplan 2022 schließt mit rund 890.000 Euro im Verwaltungshaushalt sowie 80.000 im Vermögenshaushalt. Den Hauptbestandteil der Ausgaben stellen die Personalausgaben dar. Das Bauamtsarchiv wurde mittlerweile im Dachgeschoss der alten Schule untergebracht. Die bisherigen Räumlichkeiten im Keller waren für die Unterbringung der Akten aufgrund der ungünstigen raumklimatischen Verhältnisse ungeeignet. Weitere Investitionen erfolgten in die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und IT-Ausstattung.

Erfreulich sei, so Dana Rüger, dass die Verwaltungsgemeinschaft schuldenfrei sei und die allgemeine Rücklage zum Jahresende rund 65.000 Euro betrage. „Der vorliegende Haushalt ist durch eine angemessene Finanzausstattung gekennzeichnet und nimmt Rücksicht auf die finanzielle Situation der beiden Mitgliedsgemeinden Mitwitz und Schneckenlohe“, so Rüger abschließend. Einstimmig wurde die Haushaltssatzung genehmigt.

Plewa informierte darüber, dass der Umbau und die Reorganisation der Verwaltungsräume im Erdgeschoss des Rathauses Mitwitz in den nächsten Jahren, wenn möglich bereits 2023, anstehe. Die Anforderungen an die Büroarbeitsplätze insbesondere mit Blick auf Datenschutz, Gesundheitsschutz sowie die Behandlung der Bürgeranliegen hätten sich seit dem Einzug der Verwaltung 1983 signifikant geändert. fb