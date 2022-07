Altbürgermeister Hans-Peter Laschka wurde in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates satzungsgemäß mit großer Mehrheit bei einer Gegenstimme von Siegmund Katholing zum Ehrenbürger von Mitwitz ernannt. Zuletzt war diese Entscheidung ungültig, weil zu wenig Marktgemeinderäte bei der Abstimmung anwesend waren.

„ Hans-Peter Laschka hat sich in seiner 30-jährigen Amtszeit als Bürgermeister der Marktgemeinde Mitwitz in außergewöhnlichem Maße und mit sehr persönlichem hohen Engagement zum Wohle der Marktgemeinde Mitwitz eingesetzt“, begründete Bürgermeister Oliver Plewa den Antrag. „Mit seiner Integrität und seinem humorvollen Wesen repräsentierte er Mitwitz positiv nach innen und außen. Mit seiner klaren öffentlichen Ablehnung zu Fremdenfeindlichkeit, Faschismus, Nationalismus sowie jeglicher Form von Hass und Hetze trug er zu einem weltoffenen, gastfreundlichen Bild von Mitwitz bei und verkörpert beispielhaft die Werte der Demokratie in unserer bewegten Zeit“, so Plewa weiter.

Laschka pflegte eine Kultur der Wertschätzung auf Augenhöhe im Marktgemeinderat, die bis heute anhält, betonte Plewa. Er habe einen ausgeprägten Sinn für Kunst und Kultur und habe Brücken zu Nachbarorten geschlagen, auch über den ehemaligen Eisernen Vorhang hinweg. Sein Ziel einer familienfreundlichen Gemeinde spiegele sich heute wieder. Ortsentwicklung, städtebauliches Entwicklungskonzept seien Grundlage für nachhaltige Innenentwicklung. Als Naturfreund habe er sich für Naturschutz und Nachhaltigkeit eingesetzt.

„Es sind Fehler passiert“, bedauerte Oliver Plewa. „Es war wichtig, einen gemeinsamen Weg zu finden. Ich bin froh, dass wir das Signal senden konnten, dass es mit seiner Person nichts zu tun hatte. Ich hoffe, dass sich Hans-Peter Laschka darüber freuen kann.“ rg