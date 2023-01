Die Soldatenkameradschaft Neuses gedachte zum Fest des heiligen Sebastian, dem Patron der Soldaten, gemeinsam mit der Bürgermeisterin der Stadt Kronach , Angela Hofmann, und dem Kreisvorsitzenden Armin Zwingmann allen verstorbenen Mitgliedern.

Nach dem Gottesdienst gedachte man am Ehrenmal der Gefallenen und Vermissten beider Weltkriege und an diesem Tag besonders der 35 Gründungsmitglieder, die im Jahr 1970 die heutige Soldatenkameradschaft wiederbelebt haben. Vorsitzender Günther Hanna meinte, dass von den 35 Gründungsmitgliedern bis auf einen alle schon verstorben seien.

Im Sportheim des SV Neuses fand später die Feier zum 50. Wiedergründungsfest statt. Hanna freute sich, dabei auch Armin Zwingmann und Zweiten Bürgermeister Michael Zwingmann begrüßen zu können.

Ein Rückblick

Zur Geschichte: Am 1. März 1885 wurde die Kameradschaft als Veteranen- und Kriegerverein gegründet. So konnte man im Jahr 1986 das 100. Jubiläum im großen Rahmen mit über 90 Vereinen aus ganz Oberfranken feiern. Dies war das größte Fest, das bisher in Neuses begangen wurde. Vom 18. bis 20. Juni 2010 konnte man das 125. Gründungsfest feiern.

Hanna erinnerte daran, dass sich schon im Dreikaiserjahr 1888 der damals neugegründete Verein die erste Fahne aller Neuseser Vereine anschaffte. Ein weiterer Höhepunkt der Vereinsgeschichte war die Einweihung des gestifteten Ehrenmals für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges.

Kurz nach dem groß gefeierten 50. Jubiläum im Jahr 1935 sind durch die politischen Ereignisse dieser Zeit alle Vereine aufgelöst worden. So konnte die Kameradschaft erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als die ersten Rekruten zur neu aufgestellten Bundeswehr einberufen wurden, am 24. April 1970 die Wiedergründung des Vereins feiern. Der Vorsitzende damals war Andreas Schmidt . Nach dem Tod des Gründungsvorsitzenden übernahm Heinrich Erhardt das Zepter, ihm folgten 1984 Alfons Schmidt, 1988 Kurt Prinz, 1998 Werner Schülein, 2000 Michael Zwingmann, und ab 2002 übernahm wieder Alfons Schmidt die Leitung. Seit 2004 hat Günther Hanna das Amt inne.

Zweiter Bürgermeister Michael Zwingmann bedankte sich bei der Kameradschaft für ihr Engagement und die Ausgestaltung vieler Feste im Laufe des Jahres. „Ihr seid ein Garant für das Brauchtum in unserer Ortschaft. Auf euch war immer Verlass“, sagte er und hoffte, dass dies auch in der Zukunft so gut funktioniert.

Kreisvorsitzender Armin Zwingmann erinnerte daran, dass die SKN von Anfang an die größte Kameradschaft im Kreis Kronach und sogar in Oberfranken war. Er erklärte, dass Günther Hanna seit 1988 im Vorstand aktiv ist und sich so im Verein und im Kreis Kronach viele Verdienste erworben hat. Deshalb zeichnete er ihn mit dem Bayerischen Löwen aus. red