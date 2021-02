Wegen des Handels mit Crystal nahmen Coburger Kriminalbeamte vergangene Woche einen 28-Jährigen aus Kronach fest. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg in Untersuchungshaft .

Seit mehreren Wochen hatten die Beamten des Fachkommissariats laut Polizeibericht den Mann, der mit Crystal in nicht geringer Menge handelte, bereits im Visier. In diesem Zusammenhang konnten sie in Erfahrung bringen, dass der 28-Jährige zusammen mit einem 33 Jahre alten Komplizen, der als Fahrer fungierte, am vergangenen Mittwoch für ein Rauschgiftgeschäft nach Sonneberg fahren würde. Daraufhin hefteten sich die Kripobeamten an die Fersen des Duos.

Auf der Rückfahrt von Sonneberg stoppten sie dann das Fahrzeug und nahmen beide Männer vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen sowie ihres Wagens wurden sie wie erwartet fündig. Insgesamt stellten die Beamten zirka 60 Gramm Crystal und Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich sowie die Handys der Männer sicher.

Messer dabei

Bei seiner Festnahme führte der 28-Jährige auch ein Messer mit sich. Nach weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei erging am Folgetag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Untersuchungshaftbefehl gegen den 28-Jährigen. Anschließend brachten ihn Beamte in eine Justizvollzugsanstalt. Sein Komplize muss sich ebenfalls strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft , insbesondere zu weiteren Beteiligten der Rauschgiftgeschäfte, dauern an. pol