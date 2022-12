Bürgermeister Frank Jakob ließ in der Schlusssitzung des Stadtrats das zu Ende gehende Jahr Revue passieren lassen. Die Renovierungsarbeiten im „Schwarzen Kreuz“ mit Löffler-Haus und Schaubrennerei laufen ihm zufolge auf Hochtouren und müssen 2023 auch fördertechnisch abgeschlossen werden.

Sorgenkind bei den Baumaßnahmen sei das Hallenbad. Dort sei wegen des Zustands der Betondecke eine Verzögerung eingetreten. Ein Gutachter habe mittlerweile Entwarnung gegeben, die Schäden gefährdeten die Statik nicht und könnten repariert werden.

Mit dem Bau einer neuen Wasserleitung vom Kremnitztal bis zum Knock werden laut Bürgermeister die Druckverhältnisse verbessert. Die Sanierung der Kindergärten in Teuschnitz und Wickendorf laufe wie geplant. In beiden Fällen könne man auf gute Ausweichquartiere zurückgreifen, was helfe, Kosten zu sparen.

Verbesserungen habe man durch verschiedene Maßnahmen auch in Wickendorf und Haßlach erreicht. Jakob bat um Verständnis, dass die Stadt nicht überall gleichzeitig sein könne, Verwaltung und Bauhof gäben aber ihr Bestes.

Ein Herzensanliegen sei es ihm zum Jahresende, den Vereinen als Rückgrat der Gesellschaft für ihre Tätigkeiten zu danken. miw