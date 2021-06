Zum zweiten Mal war Ingo Cesaro zu „Schliersee liest e. V. “ eingeladen, um an der dortigen Grundschule eine Haiku-Projekt zu realisieren.

Von Schülerinnen und Schülern der 3. und 4. Klasse wurden nach einer Einführung in der Schreibwerkstatt Haiku geschrieben und dann in Gruppen Haiku aus Einzellettern aus Blei im Handsatz gesetzt, ein Satzblock gebaut und dann eine kleinen Auflage auf der Handnudel gedruckt. Eifrig waren die Schülerinnen und Schüler dabei und konnten nach der Kopfarbeit selbst ausprobieren, wie „zu Gutenbergs Zeiten“ Bücher entstanden.

Am Nachmittag wurde in der Vital-Welt am See der tote Baum mit einlaminierten Haiku der Schülerinnen und Schüler und von Ingo Cesaro gemeinsam bestückt. In einem Interview anlässlich der Eröffnung zwischen Christoph Seidenfus, dem Vorstand von „Schliersee liest“ und Ingo Cesaro ging es ganz allgemein um Haiku, auch heute in Japan und dass es nicht nur darum geht, 5 : 7 : 5 Silben zu schreiben. Cesaro gab einen Einblick in die Ästhetik des Haiku.

Anschließend gingen alle Zuhörer mit Patrick Edler von Hoessie, dem Zweiten Vorsitzenden und dem Gäste-Info-Leiter Matthias Schrön, Schliersee zum Poesie-Baum und nutzten die Möglichkeit, mit vielen Interessierten und beteiligten Schülern Haiku zu lesen.

Alle waren sich darüber einig, dass der „Poesie-Baum“ eine Attraktion für Schliersee darstellt. red