Der Markt Küps möchte einen Wochenmarkt etablieren. Ersten Planungen zufolge soll dieser jeweils am ersten oder zweiten Donnerstag im Monat nachmittags stattfinden. Der Standort wäre vorerst auf dem Rathausplatz. Angeboten werden sollen vorwiegend regionale und saisonale Produkte. Zugelassen wird jeder Händler, der den Anforderungen der Marktordnung sowie den Bestimmungen der Gewerbeordnung entspricht. Interessenten melden sich im Rathaus bei Martina Schnapp unter Telefon 09264/6817 oder per E-Mail an: m.schnapp@kueps.de. red