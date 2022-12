„Durch Verrat kommt es zum Tod von vielen Menschen – traurig aber wahr.“ Dieser Haiku nach Sina Appelius entstand im Sommer im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie leben“ in der Klasse 9a des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums. Ingo Cesaro hatte damals ein nachhaltiges und kreatives Literaturprojekt für die Schüler angeboten.

Kürzlich fand nun die offizielle Übergabe der Haikus an die Schulleitung und die beteiligten Gymnasiasten statt.

Die aktuelle Bedeutung des Themas stellte Schulleiterin Claudia Metzner in ihrer Begrüßung in den Mittelpunkt: „Demokratie ist ein zartes Pflänzlein, das immer gepflegt werden muss.“ Und: „Es ist wichtig, dass wir für die Demokratie einstehen.“ Kunst habe dabei durchaus den Auftrag, den Finger in die Wunde der Gesellschaft legen.

Diese Auffassung teilt auch Ingo Cesaro. Immer wieder verknüpfe er seine Kunstauffassung mit aktuellen Themen: „Schauen wir in den Iran oder nach Afghanistan. Wie würden wir uns in dieser Situation verhalten?“

Dass auch das Thema „Die weiße Rose“ ein zeitloses ist, erfuhren die Schüler der Klasse 9a im Sommer , als sie sich in einem nachhaltigen Literaturprojekt mit der Widerstandsgruppe rund um Hans und Sophie Scholl beschäftigten. Am ersten Tag schrieb die Klasse individuelle Haikus, die am zweiten Tag mit beweglichen Lettern gesetzt und gedruckt wurden.

Als sich Ingo Cesaro 1979 zum ersten Mal selbst mit Sophie Scholl auseinandersetzte, stellte er schnell fest, dass „normale Gedichte“ nicht ausreichten, um die Intentionen auszudrücken. Die dreizeiligen Haikus aus 17 Silben mit einem Gedankenstrich nach dem zweiten Vers eigneten sich dafür viel besser. „Es ist ein offener Text. Bei so einer Geschichte, bei so einem Thema darf man selbst nicht verzweifeln. Da soll der Text auch offenbleiben“, erklärte der Schriftsteller.

Die Jugendlichen setzten sich intensiv mit der Sprache auseinander, indem sie jedes Gedicht aus einzelnen Lettern zusammenfügten. „Ich bin der Einzige im deutschsprachigen Raum, der mit einer eigenen Druckerei unterwegs ist“, stellte Ingo Cesaro fest.

Alle Beteiligten erhielten in der Studiobühne des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums eine Edition mit allen entstandenen Texten. Eingepackt in handgeschöpftes Papier aus Nepal konnte die Klasse ihre Haikus entgegennehmen. Am Ende lasen sie dem Publikum einen ausgewählten Haiku vor.

Dass es bei diesem Projekt auch um Zivilcourage ging, stellte Sabine Nachtrab fest. Die Leiterin der Koordinierungsstelle „Demokratie leben“ im Landkreis Kronach bedankte sich herzlich für das Engagement der Schüler und betonte die Wichtigkeit von Zivilcourage in der heutigen Zeit. hs