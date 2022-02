352 Seiten stark ist die Sammlung aus Erzählungen , in Schrift- und Bildform dokumentierten Ereignissen und akribisch recherchierten Zusammenhängen, die der ehemalige Marktgemeinderat Helmut Martin aus Nagel in jahrzehntelanger Kleinstarbeit zusammengetragen und für die Nachwelt festgehalten hat.

Herausgekommen ist ein bemerkenswertes Werk in gebundener Form mit zahlreichen Illustrationen und Bildern, das die Vergangenheit ebenso beleuchtet wie Ereignisse der Gegenwart. Diese in Helmut Martins Eigenregie entstandene Publikation wurde bisher in wenigen Exemplaren gedruckt und gebunden.

Dickes Lob vom Bürgermeister

„Es wäre schade, wenn dieses Wissen verschwinden würde“, erklärt der Autor, der ausdrücklich betont, dass diese Sammlung als Anregung zur Erstellung einer Chronik im Rahmen der Dorferneuerung dienen soll.

Bürgermeister Bernd Rebhan zollte Martin größten Respekt für sein Werk, das neben wertvollen Erinnerungen den Ort Nagel betreffend auch ortsübergreifend geschichtliche Verknüpfungen schildere. Dankend bemerkte der Rathauschef, dass auch viele historische Informationen dem Archiv derer von Künsberg, dem alteingesessenen Oberlangenstadter Adelsgeschlecht, entnommen werden konnten, wobei hier federführend Rainer Vormbrock unterstützte. Sein Dank galt auch all denen, die Martin bereitwillig bei seiner Dokumentationsarbeit halfen.

Dem Wunsch des Autors nach einer eigenen Chronik für Oberlangenstadt wolle man gerne folgen, kündigte Bürgermeister Bernd Rebhan an. Schon in Kürze sollen dazu im Rahmen einer Vorstandssitzung der Dorferneuerung Entscheidungen getroffen werden. hän